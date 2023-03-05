الهيئة الملكية لمحافظة العلا تكشف عن تصاميم قرية المعتدل للفروسية

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن تصاميم “قرية المعتدل للفروسية”، التي تهدف إلى أن تصبح العلا وجهة عالمية لرياضات الفروسية، وذلك ضمن إستراتيجية الهيئة الهادفة لتطوير قطاع الفروسية في العلا .

وجاء الإعلان على هامش بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل 2023.

وستضم “قرية المعتدل للفروسية” التي تبلغ مساحتها 2850 كيلومتراً مربعاً؛ جميع عناصر رياضات الفروسية، ومن ذلك مضمارا رئيسيا لسباقات الفروسية، وآخر لسباقات القدرة والتحمل وملعبا عشبيا وآخر رمليا لرياضة البولو، إضافة إلى ساحتين مخصصتين للإحماء والاحتفالات، كذلك مجمعين للاسطبلات تستوعب أكثر من 740حصاناً، إضافة إلى عدد من المرافق للزوار.



وستسهم قرية الفروسية في أن تكون العلا وجهة عالمية في تنظيم واستضافة رياضة الفروسية، ووجهة للفرسان لممارسة رياضاتهم المفضلة وسط البيئة الطبيعية الثقافية للعلا.

وأوضح المدير التنفيذي لقطاع الرياضة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا زياد السحيباني أن “قرية المعتدل للفروسية” ستكون وجهة مثالية لاستقطاب هواة عالم الخيول والفروسية، وأنشطة الفروسية المختلفة،وستسهم في تحقيق العديد من أهداف رؤية العلا المتماشية مع رؤية المملكة 2030.

وأشار السحيباني أن “قرية المعتدل للفروسية” ستجذب المهتمين بتجارب الفروسية، بما يتماشى مع الأنشطة السياحة ومبادئ الاستدامة المعتمدة في العلا، متحدثا كذلك عن تصاميم القرية والتي ستتماشى مع البيئة الطبيعية في العلا، مبينا أن القرية ستوفر إمكانات متعددة لتطوير وجهة متكاملة وجاذبة مخصصة لأنشطة الفروسية.

وأفاد السحيباني أنه يجري تطوير المخطط الرئيسي لـ”قرية المعتدل للفروسية” من قبل شركة “آيكوم” الأمريكية المتخصصة في مجال البنية التحتية وذلك بالتعاون بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا، والاتحاد السعودي للفروسية.

وستسهم القرية في خلق روافد اقتصادية يتم تدعيمها من خلال شراكات بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وعدد من المنظمات والشركات المتخصصة في المجال، ومن ذلك الرابطة الفرنسية للتدريب على السباقات (AFASEC) حيث ستعمل على تدريب أبناء وبنات الوطن في العلا في مجالات قطاع الفروسية، علاوة على ذلك، ستسهم الشراكة مع نادي بولو سان تروبيه، على تعزيز تجربة رياضة الفروسية وتقديم الدعم الفني لرياضة البولو .