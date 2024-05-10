الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات في الإمارات تضم 128 ألف مشترك

أظهرت بيانات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الإمارات أن المواطنين المؤمن عليهم في إمارة دبي والمشتركين تحت مظلة الهيئة العامة للمعاشات يبلغ عددهم نحو 44653 مشتركاً يمثلون نسبة 35% من إجمالي المشتركين في الهيئة البالغ عددهم 127799 مشترك.

وتوزع المشتركون في الإمارة ما بين جهات حكومية اتحادية ومحلية كالآتي:

القطاع الخاص يستأثر بالعدد الأكبر بنحو 19712 مشتركاً،

القطاع الحكومي المحلي استأثر بنحو 19392 مشتركاً،

القطاع الاتحادي يضم 5549 مشتركاً.

الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تنظم #مجلس_المعاشات_المتنقل في مجلس أم سقيم بدبي لتعزيز الوعي بقوانين المعاشات.



GPSSA organizes the Umm Suqeim Portable Majlis to raise awareness on the pension laws.#معاشات_الإمارات #uaepension #GPSSA #Portable #Majlis pic.twitter.com/TjLiTfo7fR — هيئة المعاشات (@GPSSAAE) May 10, 2024

وقد استضاف مجلس أم سقيم في إمارة دبي، “مجلس المعاشات المتنقل”، حيث استهدفت الجلسة إدارات الموارد البشرية وموظفي الدوائر المحلية لحكومة دبي بهدف تعريفهم بالقوانين التي تطبقها الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والتي تشمل الموظفين المدنيين العاملين في القطاع الحكومي المحلي أو الاتحادي في الإمارة فضلاً عن الموظفين المؤمن عليهم العاملين في القطاع الخاص بالإمارة.

وأتاحت الهيئة للحضور تقديم وطرح التساؤلات عن قضايا وحالات معينة نحو احتساب المعاش التقاعدي، وتكلفة ضم الخدمة وغير ذلك من الاستفسارات التي تمت الإجابة عنها وتقديم الدعم اللازم فيها من خلال موظفين متخصصين في قطاع المعاشات.