الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات في الإمارات تضم 128 ألف مشترك

الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تنظم #مجلس_المعاشات_المتنقل في مجلس أم سقيم بدبي لتعزيز الوعي بقوانين المعاشات.



GPSSA organizes the Umm Suqeim Portable Majlis to raise awareness on the pension laws.