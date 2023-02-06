الإمارات.. 4 ملايين مسجّل في الهوية الرقمية حتى نهاية 2022

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أن عدد المسجلين في الهوية الرقمية “UAE Pass” حتى نهاية عام 2022 بلغ أربعة ملايين مسجل.

وتعد الهوية الرقمية أول هوية وطنية رقمية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، وتسمح بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، ومزودي الخدمات الآخرين.

وأشار المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، في تصريحات صحفية إلى أن المخطط يرنو إلى تسجيل جميع الفئات المستهدفة خلال العام الحالي.

وأكد أن الهوية آمنة وتتيح تخزين ومشاركة المستندات الرقمية وتحديث الملف التعريفي مع العنوان ومعلومات الاتصال، فضلاً عن الخدمات المخصصة لكل مستخدم.

الهوية الرقمية توفر الوقت والجهد

وأوضح المسمار أن تطبيق الهوية الرقمية الذي تم إطلاقه في عام 2018، كمشروع مشترك بين هيئة تنظيم الاتصالات، وهيئة أبوظبي الرقمية، ودبي الرقمية، جاء لدعم أهداف حكومة الإمارات نحو تحقيق التحول الرقمي، والتخلص من المعاملات الورقية، كما تقدم الهوية حلولاً سهلة للدخول إلى الخدمات عبر الهواتف الذكية، وتتيح للمتعاملين إمكانية التحقق من صحة المستندات، بما يدعم إنجاز الخدمات دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة.

ويمكن إنشاء حساب موثق في تطبيق الهوية الرقمية من دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمات الحكومية، من خلال تكنولوجيا البصمة البيومترية للوجه.

ويحتوي التطبيق على محفظة رقمية لحفظ وتبادل المستندات الرقمية مع الدوائر الحكومية، واستخدامها في تخليص المعاملات بسرعة ودون الحاجة إلى تقديم مستندات ورقية.

وتتيح الهوية إمكانية طلب نسخة إلكترونية من المستندات الرسمية واستعمالها بأمان وتحد من استخدام المعاملات الورقية وعدد الزيارات الشخصية للمراكز، وبالتالي توفير الوقت والجهد.