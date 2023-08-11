أعنت الهند عن تخصيص نصيب الأسد من إنتاجها المرتقب من الهيدروجين للتصدير على أن تكتفي بما تبقى لأغراض الاستهلاك المحلي.

وتهدف الحكومة الهندية إلى الحصول على 50٪ من قدرتها على توليد الطاقة من الوقود غير الهيدروكربوني بحلول عام 2030 م.

و قال بوبيندر سينغ بهالا ، وزير الطاقة الجديدة والمتجددة في الهند أن بلاده تنوي تخصيص نحو 70٪ من أصل 5 ملايين طن تعتزم إنتاجهم من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، للتصدير على أن تكتفي بما تبقى لأغراض الاستهلاك المحلي بحسب ما نشره موقع “العين الأخبارية”.

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش المؤتمر الدولي حول الهيدروجين الأخضر (ICGH-2023) لمناقشة التزام الهند بتطوير ونشر الهيدروجين الأخضر.

وكانت الهند قد أعلنت قبل أشهر قليلة عن خطتها الطموحة لإنتاج 5 ملايين طن متري من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030.

وقال بهالا إنه تم تحديد خمسة قطاعات ذات أولوية، بما في ذلك الأسمدة والمصفاة والتنقل لمسافات طويلة (مع وجود طيارين بالفعل في صناعات مثل الصلب والشحن والنقل لمسافات طويلة) ، لتطبيقات الهيدروجين الخضراء.



وفي وقت سابق، أعلنت الهند عن خطة دعم بقيمة 2 مليار دولار لدفع خطط إنتاج وقود الهيدروجين محليا. وتوقع تقرير صادر عن شركة ريستاد اينرجي فى أبريل / نيسان الماضي نموًا بنسبة 700 ٪ في خطوط أنابيب الهيدروجين العالمية بحلول عام 2035 .

وتنفذ الحكومة الهندية خطة بقيمة تتجاوز 2 مليار دولار لدعم منتجي وقود الهيدروجين الأخضر وتشمل تلقى الشركات حافزًا بنسبة 10٪ على تكاليفهم ويتم منحها من خلال عملية تقديم عطاءات تنافسية ومن المقرر أن تكون العطاءات متاحة للشركات المنتجة بالفعل للهيدروجين والأمونيا أو التي لديها مصانع للطاقة المتجددة.

وقال تقرير سابق لموقع أويل برايس أن الحكومة في نيودلهي تتوقع منح حوالي 130 مليار روبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر علي أن يتم استخدام بقية الحوافز المالية لدعم تصنيع أجهزة التحليل الكهربائي.

ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة الإجمالية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الهند حوالي 300 روبية للكيلو اي حوالي 3.70 دولار أمريكي ، وتستهدف الهند إنتاج 3.6 مليون طن من الهيدروجين الأخضر في السنوات الثلاث المقبلة.

وتهدف الحكومة الهندية إلى الحصول على 50٪ من قدرتها على توليد الطاقة من الوقود غير الهيدروكربوني بحلول عام 2030 والوصول إلى أهدافها الصفرية بحلول عام 2070.

وأظهر تقرير صادر عن معهد الأبحاث “جاب جيرماني” أن 62٪ من شركات الصناعات الثقيلة العالمية تبحث إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون لاستبدال بالأنظمة كثيفة الكربون.

وتوقع تقرير صادر عن تحالف شركات “اي أند يو” أن يلبي الهيدروجين منخفض الكربون 18٪ من إجمالي استهلاك الطاقة بحلول عام 2050.