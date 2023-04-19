فادي طنّوس by فادي طنّوس

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تقرير.. الهند ستتخطى الصين منتصف 2023

فادي طنّوس by فادي طنّوس
الهند الصين

 توقع تقرير أعده صندوق الأمم المتحدة للسكان حول حالة سكان العالم أن تصبح الهند أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان بحلول منتصف عام 2023، لتتخطى بذلك الصين.

ووفقا لتقديرات الصندوق فإن عدد سكان الهند سيصبح 1,4286 مليار نسمة مقابل 1,4257 مليار نسمة في الصين.

وانخفض عدد سكان الصين العام الماضي لأول مرة منذ أكثر من ستة عقود، على ما أظهرت بيانات رسمية في وقت سابق من هذا العام.

كما قدر التقرير أن عدد سكان العالم سيصل إلى 8,045 مليار بحلول نفس التاريخ.

ولم تجر الهند أي إحصاء سكاني منذ 2011، وبالتالي ليس لديها بيانات رسمية عن عدد سكانها.

وفي عام 2021، كان من المقرر إجراء التعداد السكاني في الهند الذي يتم مرة واحدة فقط كل عشر سنوات، ولكن تعين تأجيله بسبب جائحة كوفيد.

وتحول عقبات لوجيستية وتحفظات سياسية الآن دون حدوث ذلك، ومن غير المرجح أن تتم هذه العملية واسعة النطاق قريباً.

واتهم معارضو حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومية الهندوسية بتأخير الإحصاء عمداً حتى لا تنشر بيانات حول قضايا حساسة مثل البطالة قبل الانتخابات الوطنية العام المقبل.

وارتفع عدد السكان في الهند بأكثر من مليار شخص منذ 1950، العام الذي بدأت فيه الأمم المتحدة وضع البيانات السكانية، وفقًا لمركز بيو للدراسات، وهو مركز أبحاث أميركي.

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