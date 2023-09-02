من القمر إلى الشمس.. الهند تواصل استكشاف الفضاء

واصلت الهند خططها في مجال استكشاف الفضاء، حيث أطلقا مسبار لدراسة الشمس، بعد أسبوع واحد من نجاحها في إنزال مركبة غير مأهولة عند القطب الجنوبي للقمر.

وأقلعت مركبة “أديتيا-أل 1” قرابة منتصف اليوم بالتوقيت المحلي، وبث التلفزوين الرسمي عملية إطلاق الصاروخ الهامل للمركبة على الهواء مباشرة، كما حضر عدد من المتفرجين وصاحوا فرحا.

وهنّأ ناريدرا مودي رئيس الوزراء الهندي علماء بلاده بعد الإطلاق الناجح ومضي الصاروخ نحو الطبقات العليا للأرض.

Aditya-L1 started generating the power.

The solar panels are deployed.



The first EarthBound firing to raise the orbit is scheduled for September 3, 2023, around 11:45 Hrs. IST pic.twitter.com/AObqoCUE8I — ISRO (@isro) September 2, 2023

وهذه هي المركبة الهندية الأولى لدراسة الشمس، وفي حال نجاح المهمة ستكون أول مهمة آسيوية تتمكن من بلوغ المدار حول الشمس، حيث لم يسبقها اليابان والصين اللتان أطلقتا مهمات لمراقبة الشمس، ولكن من مدار الأرض.

وأقلعت المركبة الى الفضاء على متن صاروخ “بي أس أل في أكس أل” البالغ وزنه 320 طنا وصممته منظمة أبحاث الفضاء الهندية، وهو من أعمدة برنامج نيودلهي، وسبق استخدامه في إقلاع مهمات نحو القمر والمريخ.

ومن المقرر أن تستمر الرحلة 4 أشهر للوصول إلى مقصدها على مسافة 1.5 مليون كيلومتر، وهي مسافة لا تتجاوز 1٪ من المسافة الفاصلة بين الأرض والشمس.

وفي الأسبوع الماضي، أصبحت الهند رابع دولة تنجح في إنزال مركبة غير مأهولة على سطح القمر، بعد روسيا والولايات المتحدة والصين، علما بأنها أول دولة آسيوية تضع مسبارا في مدار المريخ، وذلك في عام 2014.