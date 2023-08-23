الهند تنوي منع تصدير السكر وأسعاره تقفز

قفزت أسعار السكر اليوم، فيما أشارت رويترز انه من المتوقع أن تمنع الهند المطاحن من تصدير السكر في الموسم المقبل الذي يبدأ في أكتوبر تشرين الأول، مما سيوقف الشحنات للمرة الأولى منذ سبع سنوات، إذ أدى نقص الأمطار إلى انخفاض محصول قصب السكر، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر حكومية.

ومن المرجح أن يؤدي غياب الهند عن السوق العالمية إلى ارتفاع الأسعار القياسية في نيويورك ولندن التي يتم تداولها بالفعل حول أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، مما يثير المخاوف من مزيد من التضخم في أسواق المواد الغذائية العالمية.

وحظرت الهند تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي الشهر الماضي بهدف ضبط جموح الأسعار وارتفاعها في السوق المحلية. وحذر خبراء وقتها من أن تلك الخطوة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.