فريق التحرير by فريق التحرير

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

الهند تطيح باليابان ولاحقا بـ ألمانيا بعد أن أصبحت رابع أكبر اقتصاد في العالم

مؤشرات على وصول حجم الاقتصاد الهندي الحالي لمستوى رابع أكبر اقتصاد في العالم

فريق التحرير by فريق التحرير

أكد الرئيس التنفيذي بي في آر سوبراهمانيام، من مركز الأبحاث الحكومي الهندي “نيتي أيوج”، أن حجم الاقتصاد الهندي الحالي يجعل الدولة رابع أكبر اقتصاد في العالم.واستشهد سوبراهمانيام ببيانات صندوق النقد الدولي لدعم هذا الادعاء، وبالفعل منالمتوقع أن تتفوق الهند على اليابان وتصعد إلى المرتبة الرابعة بين أكبر اقتصادات العالم هذا العام. ويظهر مخطط من موقع “ستاتيستا صعود الاقتصاد الهندي.

مع ذلك، يبقى هذا التوقع مجرد تكهن، وقد تتغير أحجام الاقتصادات العالمية حتى يجري تقييم شامل أي بعد نهاية العام الحالي.مع ذلك، من المرجح جدًا أن يكون هذا التوقع صحيحًا نظرًا للنمو السريع للاقتصاد الهندي على مر السنين.تُظهر بيانات صندوق النقد الدولي أنه حتى عام ٢٠١٣، كانت الهند عاشر أكبر اقتصاد فقط. في عام ١٩٩٧، كانت الهند سادس عشر أكبر اقتصاد في العالم من حيث القيمة الاسمية الجارية.

وتتوقع مصاد عديدة أن الاقتصاد الهندي سيحتل المرتبة الرابعة عالميًا بحلول عام 2025، متجاوزًا اليابان في أحدث تصنيفات صندوق النقد الدولي ومؤسسات اقتصادية مرموقة أخرى. ويُقدر الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للهند لعام 2025 بنحو 4.19 تريليون دولار أمريكي، مما يضعها في المرتبة الخامسة بفارق ضئيل عن اليابان، التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 4.19 تريليون دولار أمريكي تقريبًا. ويمثل هذا إنجازًا هامًا.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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