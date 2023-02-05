الهند تشتري النفط الروسي بالدرهم بدل الدولار

(أريبيان بزنس/ وكالات) – أكد تقرير لوكالة رويترز أن مصافي التكرير الهندية بدأت في دفع ثمن معظم نفطها الروسي المشترى عبر تجار مقيمين في دبي بالدرهم الإماراتي بدلاً من الدولار الأمريكي.

ولا تعترف الهند؛ ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، بالعقوبات الغربية ضد موسكو، ولكن البنوك والمؤسسات المالية تتوخى الحذر بشأن تصفية المدفوعات، حتى لا تقع عن غير قصد في مخالفة الإجراءات العديدة التي فُرضت على روسيا عقب غزوها لأوكرانيا.

قلق هندي

وتشعر شركات التكرير والتجار الهنود بالقلق من عدم تمكنهم من الاستمرار في تسوية التداولات بالدولار، خاصة إذا ارتفع سعر الخام الروسي فوق سقف فرضته مجموعة الدول السبع وأستراليا في ديسمبر/كانون الأول 2022.

ودفع ذلك التجار إلى البحث عن طرق بديلة للدفع، والتي يمكن أن تساعد أيضاً جهود روسيا لإزالة الدولار من اقتصادها استجابة للعقوبات الغربية.

وفشلت المحاولات السابقة لشركات التكرير الهندية لدفع المتعاملين مقابل النفط الخام الروسي بالدرهم من خلال بنوك دبي، مما أجبرهم على العودة إلى العملة الأمريكية.

ولكن مصادر رويترز قالت إن بنك الدولة الهندي (SBI) وهو أكبر بنك في الهند، يقوم الآن بتسوية مدفوعات الدرهم هذه، وقدمت تفاصيل المعاملات التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل.

ويحظر سقف سعر مجموعة السبع على أي شركة غربية، مثل مزودي خدمات التأمين والشحن الذين يدعمون الكثير من التجارة العالمية، من المشاركة في تداول النفط الخام الروسي إذا كان سعر الشراء أعلى من 60 دولارًا للبرميل عند نقطة التحميل في روسيا. يظل هذا هو الحال حتى لو كان النفط متجهًا إلى دول مثل الصين والهند التي لا تعترف بالحد الأقصى.

كما جاء التحول إلى مدفوعات الدرهم بسبب مطالبة الهيئة الفرعية للتنفيذ بمصافي التكرير التي تتطلع إلى سداد مدفوعات بالدولار مقابل النفط الخام الروسي لتقديم تفصيل لتكاليف النفط والشحن والتأمين، مما يسمح لها بفحص التجارة وتجنب انتهاك السقف.

وقال أحد المصادر إن “الهيئة الفرعية للتنفيذ متحفظة للغاية في نهجها”، على الرغم من أن الهند لا تتبع آلية الحد الأقصى للسعر، ولا يتم استخدام التأمين والشحن الغربيين للتسليم.

وعادة ما تشتري المصافي الهندية الخام الروسي من التجار بسعر يشمل التسليم إلى الهند.

وأظهرت فاتورة لمثل هذه الصفقة اطلعت عليها رويترز أن التجار يطلبون متوسط سعر الخام بما في ذلك شحن خام الأورال. تحسب الوثيقة سعر البضاعة بالدولار والدرهم.

وقالت المصادر الأربعة إن المصافي الهندية تشتري النفط الروسي على أساس التسليم للتخفيف من أي مخاطر تنشأ أثناء الشحن، وحتى الآن كانت التكلفة المحسوبة عند نقطة التحميل أقل من سقف السعر.

وتشتري معظم المصافي الهندية الخام الروسي من تجار مقيمين في دبي.

وقال وزير النفط الهندي بانكاج جاين، في يناير/كانون الثاني الماضي، إن الشركات الهندية لا تواجه أي مشاكل في دفع ثمن النفط الروسي لأن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الغرب لا تؤثر على آلية التسوية التجارية.

النفط الروسي الرخيص

وتقبل شركات التكرير الهندية على شراء النفط الروسي الرخيص نسبياً الذي تقاطعه الشركات والدول الغربية منذ العقوبات التي فُرضت على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وارتفعت واردات الهند من النفط الروسي إلى أكثر من أربعة أضعاف، أو أكثر من 400 ألف برميل يوميا في أبريل/نيسان ومايو/أيار 2022، لكنها هبطت في يوليو/تموز 2022.

وتقبل شركات التكرير الهندية على شراء النفط الروسي الرخيص نسبياً الذي تقاطعه الشركات والدول الغربية منذ العقوبات التي فُرضت على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وارتفعت واردات الهند من النفط الروسي إلى أكثر من أربعة أضعاف، أو أكثر من 400 ألف برميل يوميا في أبريل ومايو، لكنها هبطت في يوليو.

نفط الخليج

وقال وزير النفط الهندي السابق هارديب سينغ بوري، في سبتمبر/أيلول 2022، إن معظم إمدادات بلاده من الخام في المستقبل القريب، ستأتي من دول الخليج، من بينها السعودية.

وزادت صادرات الخام من السعودية إلى ثالث أكبر مستورد (بعد روسيا والعراق) ومستهلك للنفط في العالم في يوليو/تموز 2022 بأكثر من 25 بالمئة بعد أن خفضت المملكة سعر البيع الرسمي في يونيو/حزيران ويوليو/تموز مقارنة مع مايو/أيار 2022.