نجحت الهند منذ قليل بإرسال مركبة فضائية وهي شاندريان-3 لتهبط على سطح القمر وتسجل إنجازا تاريخيا باسمها.

وسجلت المركبة غير المأهولة محطة تاريخية بهبوطها بنجاح على سطح القمر لتنضم إلى نادي الدول القليلة التي نجحت في الهبوط على القمر بعد أربع سنوات على محاولة فاشلة.

ويمثل الإنجاز سابقة عالمية في البرنامج الفضائي الهندي، خاصة أنها تأتي بعد العمل منذ أربع سنوات حين أصيب بفشل كبير حين فقد الفريق على الأرض الاتصال بالمركبة قبل وصولها إلى القمر. وتضم شاندريان-3 التي طورتها المنظمة الهندية للبحث الفضائي (ISRO)، جهاز الهبوط «فيكرام» (الشجاعة باللغة السانسكريتية) والروبوت المتحرك «برغيان» (الحكمة) لاستكشاف سطح القمر.

وكانت الهند قد المركبة شاندريان-3 في منتصف يوليو الماضي، بهدف الهبوط على سطح القمر في الجانب المظلم منه و انطلق حينها الصاروخ “شاندريان-3” من سريهاريكوتا في ولاية أندرا براديش الجنوبية

Chandrayaan-3 Mission:

All set to initiate the Automatic Landing Sequence (ALS).

Awaiting the arrival of Lander Module (LM) at the designated point, around 17:44 Hrs. IST.



Upon receiving the ALS command, the LM activates the throttleable engines for powered descent.

The… pic.twitter.com/x59DskcKUV — ISRO (@isro) August 23, 2023