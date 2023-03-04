زعم بحث أجراه موقع بور موا لأزياء السباحة أن الهند تصدرت أكثر 50 جنسية جاذبية في العالم، ووفقًا للبيانات ، يُعتبر الأشخاص من الهند أكثر الأشخاص جاذبية في العالم ، يليهم الأشخاص القادمون من الولايات المتحدة الأمريكية والسويد. واستخلصت بيانات البحث من الصور التي تم نشرها على الشبكة الاجتماعية ريديت Reddit .

بقية الدول الخمس الأكثر جاذبية هي اليابان وكندا. يمكن ربط هيمنة الهند بمشهدها السينمائي الشهير عالميًا والذي حقق نجاحًا هائلاً ، والذي أنتج العديد من النجوم الذين حققوا شهرة عالمية وفيلمًا من المعجبين المحبين. يشتهر أهل السويد بإحساسهم البسيط بالأناقة والموضة ، وكلاهما يمكن أن يلعب دورًا في تصنيف السويد كثالث أكثر الدول جاذبية.

وذكر الموقع عن منهجية التقييم أنها شملت كل الصور والمواضيع والتدوينات التي تمت نشرها على Reddit وورد فيها عبارات مثل “جذابة” و “مثيرة” و “جميلة” و “وسيم” و “رائع” و “حسن المظهر” و “جميلة” و “جذابة” وتم تحليل البلد المرتبط بذلك. تم توليد النتيجة من عدد المشاركات والتعليقات والتصويتات المؤيدة. تم إنشاء صور الذكاء الاصطناعي باستخدام ميدجورني Midjourney.

أما سبب ضعف حضور الدول العربية ودول أخرى فالاغلب هو أن جهود الموقع التسويقية لأنشطة التجارة الإلكترونية ليس لديها اهتمام حاليا بتلك الدول أو ضعف المشاركات في موقع ريديت الأمريكي.