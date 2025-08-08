الهند تتراجع عن تحدي ترامب وتبحث في شراء النفط من الشرق الأوسط بدلا من روسيا

بعد خطاب رنان تحدى فيه رئيس الوزراء الهندي ضغوط ترامب وإصراره على شراء النفط الروسي، ظهر اليوم أن الشركات الهندية تسعى لشراء النفط من الشرق الأوسط وتتجنب شراء الخام الروسي لحين صدور توجيهات حكومية واضحة بحسب بلومبرغ. ويأتي ذلك بعد لهجة تحدي لترامب أمس حين اتخذ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي موقفاً حازماً قائلاً إن الهند مستعدة للرد بعد فرض دونالد ترامب تعريفات جمركية بنسبة 50%؛ وتعهد مودي بحماية مصالح المزارعين. ونشر مودي تغريدة على منصة إكس قال فيها إن الهند لن تتنازل أبدًا عن مصالح المزارعين ومربي الحيوانات والصيادين بأي ثمن. وقال رئيس الوزراء مودي، خلال كلمته في المؤتمر الدولي المئوي لسواميناثان: “بالنسبة لنا، مصلحة مزارعينا هي أولويتنا القصوى. الهند لن تتنازل أبدًا عن مصالح المزارعين والصيادين ومنتجي الألبان”. ودون أن يُسمّي الولايات المتحدة أو ترامب، أشار رئيس الوزراء مودي إلى أنه يُدرك تكلفة اتخاذ مثل هذا الموقف. وأضاف: “أعلم أننا سنضطر لدفع ثمن باهظ، وأنا مُستعدٌّ لذلك. الهند مُستعدةٌ لذلك”.جاءت تصريحات رئيس الوزراء الهندي مودي بعد أن فرض ترامب، بالإضافة إلى التعريفات الجمركية البالغة 25 في المائة التي أعلن عنها الأسبوع الماضي، رسوما أخرى بنسبة 25 في المائة على الهند يوم الأربعاء لشراء النفط الروسي، ليصل إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة على الهند إلى 50 في المائة، وهي من بين أعلى الرسوم التي تفرضها الولايات المتحدة على أي دولة في العالم.

وتبرز الهند أحد أكبر مستوردي النفط الخام في العالم، في المرتبة الثانية في قائمة مشتري النفط الروسي وهو ما يوفر عليها مليارات الدولارات من خلال شراء النفط الخام بسعر مخفّض. وبلغت مشتريات نيودلهي ما يقرب من 1,8 مليون برميل من النفط الخام الروسي يوميا في 2024. ومثّل ذلك نحو 37% من إجمالي صادرات موسكو النفطية. وتستورد الهند النفط الخام أيضاً من الشرق الأوسط، وخصوصا من العراق والمملكة العربية السعودية. ومثلت هذه الواردات ما نسبته 45% من إجمالي الواردات في عام 2024، مقارنة بـ 60% تقريبا قبل 2022.