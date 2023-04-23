أضافت الهند 23 مليون طفل عام 2022 مما جعلها تزيح الصين من على رأس قائمة الدول الأكثر عدداً للسكان مع بلوغ عدد سكانها ملياراً و428.6 مليون نسمة، مقارنة بمليارٍ و425.7 مليون نسمة للصين، فيما جاءت الولايات المتحدة بالمركز الثالث من حيث عدد السكان بإجمالي 340 مليون نسمة بحسب بلومبرغ. ويمثل ذلك تحديا كبيرا للهند التي تحتاج لتأمين وظائف لهؤلاء الملايين.

تجاوز عدد سكان الهند 1.4286 مليار ، وهو أعلى بقليل من سكان الصين البالغ عددهم 1.4257 مليار نسمة ، وفقًا لتقديرات منتصف عام 2023 من قبل سجل معلومات سكان العالم التابعة للأمم المتحدة. وأظهرت البيانات أن أرقام الصين لا تشمل هونغ كونغ وماكاو والمناطق الإدارية الخاصة في الصين وتايوان. وما تخفيه الأرقام والتقارير هنا هو نجاح الصين في انتشال قرابة 100 مليون شخص من براثن الفقر المدقع على مدار السنوات الثماني الماضية. وانتشلت الصين 770 مليون من سكان الريف من براثن الفقر، أو ما يعادل تقريبًا 99% من سكانه، وأبعدت عشرات آلاف القرى ومئات المقاطعات من قائمة المناطق الفقيرة بحسب تقديرات البنك الدولي.