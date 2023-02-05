سامر باطر by سامر باطر

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الهلال يضرب موعدا الثلاثاء للقاء فلامنغو في نصف نهائي مونديال الأندية في المغرب

سامر باطر by سامر باطر

واصل الهلال السعودي تفوقه في مباراته ضد الوداد المغربي وأقصاه من مونديال الأندية في المغرب، ويوم الثلاثاء 7 فبراير سيواجه الهلال في الدور قبل النهائي فريق فلامنغو البرازيلي بطل النسخة الأخيرة من بطولة كوبا ليبرتادوريس للأندية الأبطال في أمريكا الجنوبية.

ويلعب الأهلي بطل آسيا في مشاركته الثالثة تواليا، يوم الثلاثاء مع فلامنغو البرازيلي في نصف النهائي لبطولة“كأس العالم للأندية” (FIFA Club World Cup)،

(واختصار الاسم “سي دبليو سي” (CWC).

وفي مباراتين اتسمتا بالإثارة والندية تمكن فريقا الهلال السعودي والأهلي المصري من بلوغ الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في المملكة المغربية. فقد عبر الأهلي منافسه «سياتل ساوندرز» الأميركي بعد التغلب عليه بهدف نظيف من توقيع اللاعب محمد مجدي أفشة في الدقيقة 88 من المباراة ليضرب موعدا في دور الأربعة مع ريال مدريد الإسباني مساء الأربعاء المقبل.



وكان الهلال السعودي حقق فوزا مستحقا على الوداد البيضاوي المغربي، مستضيف البطولة، وذلك بركلات الترجيح 5-3 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الايجابي 1-1، ويستضيف ملعب طنجة مباراة الهلال وفلامنغو مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات نصف نهائي المونديال، وتقام المباراة في الـ 10 مساء بتوقيت مكة. وكان الوداد المغربي المبادر بالتسجيل بواسطة أيوب العملود في الدقيقة 52، قبل أن يعدل الهلال النتيجة عبر محمد كنو من ركلة جزاء نفذها بمهارة (93).

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...