مبلغ قياسي.. الهلال يعرض 300 مليون يورو على مبابي

أكدت تقارير صحافية أن نادي الهلال السعودي لكرة القدم قدم عرضا رسميا قياسيا لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بغية التعاقد مع نجمه كيليان مبابي.

وكشفت التقارير أن الهلال عرض 200 مليون يورو على النادي الفرنسي مع حصول نجم منتخب الديوك على راتب إجمالي يبلغ 400 مليون يورو خلال موسمين.

وقالت “سكاي سبورتس” في خبر عاجل على صفحتها في “تويتر” إن الهلال عرض 259 مليون جنيه إسترليني (299.7 مليون يورو) على مبابي للتوقيع على كشوفاته.

BREAKING: Al Hilal have made world record £259m offer for Kylian Mbappé ?⬇ pic.twitter.com/32LThSFoJi — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 24, 2023

في المقابل كتب فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات عبر حسابه على “تويتر”: “الهلال قدم عرضا رسميا لباريس بمقابل مبلغ قياسي بلغ 300 مليون يورو، وحتى الآن لم تجر أي محادثات مع اللاعب”.

وواصل: “لا يزال سان جيرمان مقتنعا بأن مبابي وافق بالفعل على الشروط الشخصية لعقده مع ريال مدريد”.

وأكدت “سكاي سبورتس” أن خمسة أندية على الأقل تواصلت مع باريس سان جيرمان في الأيام الأخيرة بشأن التعاقد مع مبابي من بينها توتنهام وتشيلسي ومانشستر يونايتد الإنكليزية وإنتر ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني.

ولفت التقرير إلى أن النادي الباريسي منفتح على جميع العروض وأنه سيتخلى عن قائد منتخب فرنسا لمن يدفع أعلى سعر.

أمام المهاجم سنة واحدة متبقية في عقده وهو غير راغب في توقيع عقد جديد، حيث يعتقد باريس سان جيرمان أنه وافق بالفعل على الانضمام إلى ريال مدريد مجانا الصيف المقبل

ويعيش مبابي فترة صعبة بسبب استبعاده من معسكر باريس الإعدادي، من أجل الضغط عليه للموافقة على الرحيل هذا الصيف أو تجديد عقده، والتخلي عن مكافأة الولاء للموسم الجديد، بالإضافة إلى تهديده بالبقاء في المدرجات لمدة عام.

ووفقاً لصحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت”، فإن نادي ريال مدريد يستعد لتقديم عرض بقيمة 180 مليون يورو للنجم الفرنسي للحصول على خدماته خلال الموسم القادم.

وأوضح التقرير أن نادي ريال مدريد لن يقدم العرض إلا عندما يتوصل مبابي وباريس سان جيرمان إلى اتفاق مشترك للانفصال هذا الصيف.

وحتى الساعة تعد صفقة انتقال البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان عام 2017 مقابل 222 مليون يورو الأغلى في تاريخ كرة القدم.