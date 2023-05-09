الهلال السعودي يقترب من التعاقد مع لويس إنريكي (تقرير)

قالت صحيفة “عكاظ” السعودية، اليوم الثلاثاء، إن نادي الهلال اقترب من التعاقد مع مدرب منتخب إسبانيا وبرشلونة السابق لويس إنريكي، لقيادة الأزرق.

وتأتي الأخبار حول استقدام إنريكي تزامنًا مع أخبار تؤكد حسم صفقة أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي.

ويُعد إنريكي، أحد الخيارات التدريبية المهمة لدى الهلال، وأحد المدربين الذين حققوا مع برشلونة بقيادة ميسي، الخماسية في 2015.

وكانت“وكالة فرانس برس” قد كشفت في تقرير لها أن ميسي اتفق على الانتقال إلى المملكة العربية السعودية، وأن الصفقة قد تمت، لكن خورخي ميسي نفى الأنباء المتداولة.

وأصدر خورخي بيانا صحفيا، يقول فيه “لم نتوصل لأي اتفاق مع أي فريق للموسم المقبل، سنقرر الأمر في نهاية الموسم”.

أضاف أيضا “لم يتم التوقيع على أي شيء أو نتوصل لاتفاق شفهي، إنها أخبار كاذبة تتردد فقط تستغل اسم ميسي”.

وينتهي تعاقد “البرغوث”مع النادي الباريسي بنهاية الموسم الجاري في 30 حزيران/يونيو المقبل، وتنذر كل المؤشرات بأنه لن يجدد عقده مع الفريق الفرنسي.