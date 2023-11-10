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سيطرة هلالية.. الدوري السعودي يعلن عن جوائز الأفضل لشهر أكتوبر

سيطر نجوم نادي الهلال على جوائز الأفضل الفردية خلال شهر أكتوبر في الدوري السعودي، مثلما سيطروا على صدارة المسابقة.

فريق التحرير by فريق التحرير
جماهير الهلال السعودي - أرشيفية

أعلن الدوري السعودية الممتاز “روشن” عن جوائز الأفضل خلال شهر أكتوبر، بعد تنافس كبير بين نجوم المسابقة على مدار 4 أسابيع لحصد الجوائز الفردية.

المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال فاز بجائزة أفضل حارس في شهر أكتوبر، بينما فاز زميله الصربي سيرجي سافيتش بجائزة أفضل لاعب.

وحصد البرتغالي خورخي خيسوس مدرب الهلال على جائزة أفضل مدير فني خلال الفترة ذاتها، ليسيطر النادي الأزرق على الجوائز الفردية.

وحافظ بونو على نظافة شباكه في 5 مباريات من أصل 11 جولة خاضها الهلال في أكتوبر، وقام بـ20 تصديا، كما قاد الفريق لتحقيق 3 انتصارات على الأخدود والخليج والأهلي.

ولعب خورخي خيسوس 10 مباريات في الدوري السعودي وسجل 3 أهداف وقدم  تمريرتان حاسمتان وفي دوري أبطال آسيا لعب مباراة واحدة وسجل هدفا وحيدا.

ويتصدر الهلال ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 35 نقطة، من 13 مباراة، وهو ما يفسر سبب سيطرة الفريق الأزرق على الجوائز الفردية.

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