الدوري السعودي.. الهلال يسعى للانفراد بالصدارة

تعود عجلة الدوري السعودي لكرة القدم للدوران الخميس مع انطلاق المرحلة السادسة التي تشهد مواجهة قوية بين التعاون الثاني والأهلي الرابع، فيما يسعى الهلال للانفراد بالصدارة حينما يواجه الرياض.

وتوقفت البطولة قرابة أسبوعين بسبب استراحة الفيفا للمباريات الدولية حيث خاض المنتخب السعودي باشراف مدربه الجديد الإيطالي روبرتو مانشيني مباراتين وديتين خسرهما أمام كوستاريكا 1-3 وكوريا الجنوبية 0-1.

وبعد خسارة طرفي جدّة، الاتحاد والأهلي في الجولة السابقة ونزولهما عن الصدارة، صعد الهلال إلى المركز الأول بـ13 نقطة بالتساوي مع التعاون مفاجأة بداية الدوري.

ويستضيف جاره الرياض الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض بهدف تحقيق فوز جديد يدافع من خلاله عن صدارته.

ويسير “الزعيم” بخطى ثابتة، خصوصاً بعد اكتمال صفوفه، آملاً في مشاركة أولى لنجمه البرازيلي الجديد نيمار الذي خاض مبارتين مع بلاده في تصفيات مونديال 2026 وانفرد بالرقم القياسي لافضل مسجل في تاريخ سيليساو.

ونجح الهلال في الصعود للصدارة بعد فوزه المثير على الاتحاد المتصدر السابق 4-3.

وبالإضافة إلى نيمار، يبرز في الهلال المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش ومواطنه سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش، البرتغالي روبن نيفيش، المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي والحارس المغربي ياسين بونو.

على الجانب الأخر، وبعد البداية الجيدة في أول مباراتين، تلقى الرياض ثلاث هزائم متتالية دون أن يسجل أي هدف، كان آخرها أمام ضيفه الأخدود رفيقه في الصعود، فتراجع إلى المركز الخامس عشر.

الاتحاد والأهلي لاستعادة التوازن

وتتركز الانظار على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الذي يحتضن السبت مباراة الأهلي الجريح وضيفه التعاون.

وقدّم التعاون مستويات رائعة هذا الموسم مكّنته من تحقيق أربعة انتصارات توالياً، فيما تعرّض الأهلي الذي ضمّ الجزائري الدولي رياض محرز لخسارة فادحة أمام الفتح (1-5) بعد أربعة انتصارات متتالية.

ويسعى الاتحاد إلى استعادة توازنه، عندما يواجه مضيفه الأخدود على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران في افتتاح المرحلة الخميس.

وسبق للفريقين أن تقابلا في كأس ولي العهد عام 2004 وانتهت بفوز الاتحاد 3-0.

وبعدما سجل أربعة انتصارات متتالية دون أن يستقبل أي هدف، سقط الاتحاد أمام ضيفه الهلال في مباراة الكلاسيكو برباعية مقابل ثلاثة.

يعتمد حامل اللقب على مجموعة من الأسماء المميزة، على غرار الفرنسيين كريم بنزيمة ونغولو كانتي، البرازيليين فابينيو ورومارينيو، المغربي عبدالرزاق حمدالله والبرتغالي جوتا.

النصر لمواصلة التقدم

ويسعى النصر لمواصلة التقدم، عندما يحل ضيفاً على الرائد في ملعب مدينة الملك عبدالله السبت.

ويحتل النصر المركز السادس بفضل ثلاثة انتصارات متتالية جاءت بعد خسارته مرتين افتتاحاً.

ويمني البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي عاد مبكرا إلى الرياض بعد غيابه عن مباراة لوكسمبورغ للإيقاف، النفس في مواصلة هزّ الشباك وتعزيز صدارة الهدافين (6).

ويصطدم الفيحاء الثامن بضيفه الشباب الجريح ووصيف القاع على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ورغم البداية القوية للفيحاء، إلا أن نتائجه تراجعت بعد ذلك، وسيشارك معه الوافدان الجديدان العاجي غيسلان كونان والمغربي عبدالحميد صابيري.

أما الشباب الذي لم يحقق أي فوز بسبب مجموعة من المشاكل الإدارة والفنية، فأطاح مدربه الهولندي مارسيل كايزر واسند المهمة موقتاً للأرجنتيني خوان براون. عزّز الليث الأبيض صفوفه بالمدافع المغربي رومان سايس ولاعب الوسط البلجيكي يانيك كاراسكو.

ويعود للشباب قائده الأرجنتيني إيفر بانيغا الذي غاب عن المباراة الأخيرة بسبب الإيقاف، إلى جانب حارسه الكوري كيم سيونغ-غيو والكولومبي غوستافو كويّار والبرازيلي إياغو سانتوس والسنغالي حبيب ديالو.