الهلال يستثمر في تطبيق جديد

أطلقت شركة نادي الهلال الاستثمارية المرحلة الأولى من تطبيق “BLU STORE” بالشراكة مع شركة “جاهز” الدولية لتقنية نظم المعلومات، في خطوة استثمارية جديدة لزيادة مداخيل النادي.

ويعمل النادي من خلال التطبيق على توفير كافة احتياجات المشجعين والرياضيين؛ لمنتجات نادي الهلال المتنوعـة والحصرية، وتذاكر مبارياته وفعالياته في مختلف المجالات، عبر برنامج عضويات يتضمن فئات مختلفة، تمنح كل عضوية عروض وخصومات خاصة، ومحتويات حصرية، وأولوية في شراء تذاكر مباريات وفعاليات النادي والعديد من المزايا المتنوعة.

ويوفر التطبيق مجموعة من المتاجر العالمية التي تتيح شراء المنتجـات والأدوات الرياضية والصحية؛ عبر تطبيق واحـد يتميز بخدمة التوصيل الفوري، إلى جانب تقديمه محتوى رياضي يتضمن أخباراً رياضية وفيديوهات وصوراً حصرية، وكافة أحداث ونشاطات الهلال في مختلف رياضاته وألعابه.

ويوفر التطبيق برامج تميز تقدم للمشجعين نقاطا للشراء التذاكر، إضافة إلى أسبقية الحصول عليها قبيل بقية المستخدمين، حيث يمكن تحميله والاستفادة من مميزاته ومنتجاته المتنوعة عبر متجري التطبيقات “اب ستور وجوجل بلاي ستور”.

من جانبه، وصف رئيس نادي الهلال فهد بن نافل إطلاق تطبيق “BLU STORE” بالخطوة الرائدة للنادي، التي سعى من خلالها إلى تعزيز علاقته بالمهتمين والمشجعين، وتوفير كافة منتجاته وأخباره لكافة محبيه وعشاقه عبر استخدام التقنيات الحديثة؛ بمـا يضمن لهم سهولة وسرعة الوصول إلى منتجاته، ويوفر تجربة مستخدم متميزة تحاكي انجح التجارب العالمية، وتواكب التطور الذي يشهده وطننا الغالي تقنياً.