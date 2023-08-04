فادي طنّوس by فادي طنّوس

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الهلال السعودي يريد ضم لوكاس ديني

فادي طنّوس by فادي طنّوس
لوكاس ديني الهلال

يستعد نادي الهلال السعودي لكرة القدم لتقديم عرض إلى نادي أستون فيلا الإنكليزي، من أجل الحصول على خدمات لاعبه الفرنسي لوكاس ديني، وفق ما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقالت الصحيفة، إن الهلال الذي تعاقد مع روبن نيفيز وكاليدو كوليبالي من وولفرهامبتون وتشيلسي على التوالي، يمضي قدما نحو ضم ديني.

وسبق للصحيفة أن قالت في تموز/يوليو الماضي، إن أستون فيلا منفتح على العروض التي يمكن أن تقدم للاعبه ديني.

ويتنافس الفريق السعودي وفق التقرير مع بعض الأندية الراغبة في ضم لاعب إيفرتون السابق، وعلى رأسها نابولي بطل الدوري الإيطالي.

وسبق لديني أن لعب في صفوف ليل وباريس سان جيرمان في فرنسا، وروما في إيطاليا وبرشلونة في فرنسا، وإيفرتون في إنكلترا قبل الوصول إلى أستون فيلا.

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