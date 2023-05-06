الهلال يخسر لقب أبطال آسيا، وأوراوا يحصد البطولة للمرة الثالثة

توّج فريق أوراوا الياباني بلقب دوري أبطال آسيا على حساب الهلال السعودي حامل اللقب، وذلك بعد الفوز في المباراة النهائية بنتيجة 2-1 كمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

إنتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريق أوراوا الياباني ونظيره الهلال السعودي، بخسارة الزعيم بنتيجة هدف دون رد، في إطار منافسات إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان الشوط الأول قد شهد سيطرة واضحة من الفريق السعودي حيث وصلت نسبة الاستحواذ 76% مقابل 24% فقط للفريق الياباني.

وفي الشوط الثاني جاء هدف المباراة الوحيد من جانب فريق أوراوا عن طريق أندري كاريو الذي تورط في هدف ذاتي مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 48.

وحاول فريق الهلال معادلة النتيجة، ولكنه فشل في التسجيل بعد وصوله للمرمى بعدة فرص محققة من طرف أوديون إيجالو وميشايل عقب أن تأخر في النتيجة ولكنه لم ينجح بالتسجيل.

ويذكر أن مباراة الذهاب في الأسبوع الماضي، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهما على أرضية ستاد الملك فهد الدولي في المملكة العربية السعودية.

وبدأ فريق الهلال مباراته أمام أوراوا الياباني بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، جانج هيون سو، علي البليهي، محمد البريك.

خط الوسط: محمد كنو، عبد الله عطيف، عبدالله الحمدان.

خط الهجوم: اندريه كاريو، ميشيل ديلجادو، أوديون إيجالو.