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الهلال يثبت نجاح تطوير كرة القدم في السعودية ويسكت المشككين

الهلال يبرز قوة الدوري السعودي في مونديال الأندية

فريق التحرير by فريق التحرير

تحت عنوان “الهلال يثبت قوة مشروع تطوير الدوري السعودي بتألقه في مونديال الأندية”، كتب عبد الرحمن الشويخ في الشرق أن نادي الهلال حقق إنجازًا كبيرًا في كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة، حيث تأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي في مباراة مثيرة. هذا النجاح يعكس قوة الدوري السعودي وتنافسيته العالية، ويعزز جهود المملكة في تطوير كرة القدم. ونادي الهلال، الذي يمثل العرب الوحيد في الأدوار النهائية، جمع حتى الآن 34.1 مليون دولار من مشاركته، مع إمكانية زيادة العوائد إلى 55 مليون دولار في حال الفوز على فلومينينسي البرازيلي.

هذه العوائد ستساهم في تحسين جودة اللاعبين وتعزيز العلامة التجارية للنادي. تأتي هذه الإنجازات في وقت تسعى فيه السعودية لوضع الدوري السعودي بين العشرة الأوائل عالميًا، رغم الانتقادات التي واجهها المشروع. لكن أداء الهلال في البطولة دفع وسائل الإعلام العالمية للاعتراف بقوة الدوري السعودي، محذرة الأندية الأخرى من المنافسة. الهلال، رغم عدم وجود نجم بارز بعد رحيل نيمار، أثبت قدرته على المنافسة بفضل استراتيجيات المدرب إنزاغي، مما يعكس نجاح مشروع.

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فريق التحرير

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