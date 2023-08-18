الهلال يضم بونو ويشكر الأمير الوليد بن طلال

أعلن نادي الهلال السعودي، تعاقده بشكل رسمي، مع الحارس المغربي المتألق ياسين بونو، قادمًا من صفوف إشبيلية الإسباني.

ونشر الزعيم الهلالي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا، يعلن فيه عن صفقة الحارس المغربي البالغ من العمر 32 سنة.

وقال الهلال في منشور له على حسابه في منصة “اكس”تويتر سابقاً، إن مجلس إدارة النادي يقدم شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال العضو الذهبي للنادي، لتكفله بالصفقة.

مسيرة حافلة بالانتصارات والألقاب

بدأ الحارس الدولي مسيرته في صفوف الوداد البيضاوي المغربي، قبل أن ينتقل إلى إسبانيا مع أتلتيكو مدريد في 2012، ليعود ويحرس عرين ريال سرقسطة على سبيل الإعارة ثم جيرونا وإشبيلية.

وأسهم أسد الأطلس بقوة في حصول منتخب بلاده على المركز الرابع في بطولة كاس العالم 2022 في قطر، بتصديه المذهل لركلات الترجيح أمام المنتخب الإسباني في ثمن النهائي.

وخاض بونو 319 مباراة في مشواره مع الأندية، وخرج بشباك نظيفة في 114 منها، وسكن مرماه 365 هدفا.

وفي جعبة بونو 55 مباراة دولية ولقبين خلال مسيرته مع إشبيلية، حيث فاز بمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) عامي 2020 و2023.

ويعد بونو من الحراس القلائل في العالم الذين يحرزون أهداف، حيث سجل مع إشبيلية في مرمى ريال مايوركا ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وتبلغ القيمة السوقية للمغربي 12 مليون يورو، حسب شبكة “ترانسفير ماركت” العالمية.

الرقم 37 وفاءً للوداد

واختار ياسين بونو القميص رقم 37، وقالت تقارير صحفية مغربية إن نادي الوداد المغربي الذي نشأ فيه، كان وراء هذا الاختيار، حيث تأسس عام 1937.

وبحسب التقارير الصحافية سيدفع الهلال راتبا سنويا للحارس المغربي يبلغ نحو 10 ملايين يورو.

جدير بالذكر أن ياسين بونو كان حارس المرمى العربي الوحيد الذي توج بجائزة “زامورا” كأفضل حارس في الدوري الإسباني، وذلك عن موسم 2021-2022.