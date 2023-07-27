فادي طنّوس by فادي طنّوس

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الهلال يتعاقد مع البرازيلي مالكوم

فادي طنّوس by فادي طنّوس
مالكوم الهلال

أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم على حساباته في مواقع التوصل الاجتماعي عن تعاقده مع البرازيلي مالكوم قادما من زينيت سان بطرسبورغ الروسي.

ونشر الهلال فيديو على حسابه في تويتر يتضمن قميص جناحه الأيمن الجديد بالرقم 77، معلقا “راقص يكمل رحلة الفرح مع أبناء السامبا”.

وأوضح النادي أن مالكوم المتوج مع منتخب بلاده الاولمبية بذهبية ريو دي جانيرو 2016، اجتاز الكشف الطبي بنجاح، وبات رابع تعاقداته الصيفية بعد البرتغالي روبن نيفيش من ولفرهامبتون الانكليزي والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي من تشلسي الانكليزي والصربي سيرغي ملينكوفيتش-سافيتش من لاتسيو الايطالي.

واستهل مالكوم الذي خاض مباراتين دوليتين فقط حتى الان، مشواره مع كورينثيانز (2014-2016) وتوج معه بطلا للبرازيل عام 2015، قبل الاحتراف في أوروبا مع بوردو الفرنسي (2016-2018) وبرشلونة الإسباني لموسم واحد توج معه خلاله بلقب الليغا (2018-2019) ثم زينيت منذ 2019 وظفر معه بلقب الدوري اعوام 2020 و2021 و2022 و2023 وكأس روسيا 2020 والكأس السوبر الروسية 2020 و2021 و2022.

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