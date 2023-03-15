سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنسكرة قدم

الهلال يتأهل لملاقاة الاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

سامر باطر by سامر باطر

تأهل الهلال إلى نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على ضيفه الفتح بنتيجة 3-1، خلال المباراة التي جرت بينهما اليوم، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن الدور ربع النهائي.
تقدم الهلال بالهدف الأول عن طريق اللاعب محمد كنو عند الدقيقة 17، وأضاف اللاعب ميشيل ديلجادو الهدف الثاني عند الدقيقة 48، واختتم اللاعب أدوين إيجالو ثلاثية الهلال بتسجيله للهدف عند الدقيقة 84، فيما سجل للفتح اللاعب فراس البريكان عند الدقيقة 27.
ويلاقي الهلال في مواجهة نصف النهائي نظيره الاتحاد الذي تأهل بدوره بعد فوزه على الفيحاء أمس بضربات الجزاء 4-3.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...