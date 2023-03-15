تأهل الهلال إلى نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على ضيفه الفتح بنتيجة 3-1، خلال المباراة التي جرت بينهما اليوم، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن الدور ربع النهائي.

تقدم الهلال بالهدف الأول عن طريق اللاعب محمد كنو عند الدقيقة 17، وأضاف اللاعب ميشيل ديلجادو الهدف الثاني عند الدقيقة 48، واختتم اللاعب أدوين إيجالو ثلاثية الهلال بتسجيله للهدف عند الدقيقة 84، فيما سجل للفتح اللاعب فراس البريكان عند الدقيقة 27.

ويلاقي الهلال في مواجهة نصف النهائي نظيره الاتحاد الذي تأهل بدوره بعد فوزه على الفيحاء أمس بضربات الجزاء 4-3.

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