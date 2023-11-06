الهلال يبحث عن الانتصار الثالث أمام مومباي سيتي بـ”أبطال آسيا”

يبحث الهلال السعودي، عن ثالثا انتصاراته في دوري أبطال آسيا، عندما يواجه “مومباي سيتي” الهندي، الاثنين المقبل، على ملعب شيري شيف الرياضي بمدينة بون الهندية، ضمن مباريات المجموعة الرابعة، بدوري أبطال آسيا.

وقبل نحو أسبوعين، اكتسح الهلال السعودي، “مومباي سيتي” الهندي، بنتيجة 6- صفر، على ملعبه في الرياض.

الهلال يقترب من تصدر المجموعة

ويقترب الهلال السعودي، من بلوغ الدور الثاني بالبطولة الآسيوية، بعد تصدره للمجموعة الرابعة، برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن “نافباخور” الأوزبكي الذي يمتلك نفس الرصيد.

وتعادل الفريق السعودي، مع “نافباخور” الأوزبكي، بنتيجة 2-2، ثم فاز على “نساجي مازندران” الإيراني، بنتيجة 3-صفر، ثم اكتسح شباك “مومباي سيتي”، بنتيجة 6- صفر.

ويقبع “مومباي سيتي”، في المركز الأخير بالمجموعة الرابعة، من دون رصيد على مستوى النقاط، والأهداف.

ويتصدر الدوري المحلي دون خسارة، ويتفوق على مضيفه “مومباي سيتي” من كافة النواحي.

ويركز الفريق على حسم مباراته في مع بطل الهند مبكرا، حتى يستطيع إراحة بعض عناصره الأساسية، للاستعداد لمواجهة التعاون السعودي في الدوري.

ويعتمد الهلال، على الخماسي الأجنبي، الذي يضم السنغالي خاليدو كوليبالي، والصربي ألكسندر ميتروفيتش، والبرتغالي روبن نيفيز، والبرازيلي ميشايل ديلغادو، ومواطنه مالكوم فيليبي، إلى جانب سالم الدوسري، ومحمد العويس، ومحمد كنو، وسعود عبد الحميد وبقية نجوم الفريق.

أما مومباي، الذي لم يقدم أي شي في البطولة، فيحاول الحفاظ علي ماء وجهه، والخروج بأقل الأضرار بعدما فقد جميع فرص المنافسة على التأهل للدور الثاني.