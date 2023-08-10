مويضي المطيري by مويضي المطيري

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الهلال و النصر بمواجهة سعودية “نارية” على كأس الملك للأندية “العرب”

مويضي المطيري by مويضي المطيري

صعد نادي الهلال إلى نهائي كأس الملك سلمان للأندية ليواجه النصر، بعدما تغلب على نظيره الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية، ضمن منافسات دور نصف النهائي.

وسجل ثلاثية الهلال كل من محمد كنو ومالكوم وعبد الله الحمدان في الدقائق 9 و45 3 و90 5، فيما سجل هدف الشباب الوحيد جوستافو كويلار في الدقيقة 56 من عمر اللقاء وفقا لـ”أخبار24″.

من جهه توجَّه كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي بالشكر إلى جماهير النادي على مساندتها للفريق خلال فوزه 1-صفر على الشرطة العراقي والتأهل إلى نهائي البطولة العربية للأندية لكرة القدم في أبها اليوم الأربعاء.

وقال رونالدو عبر حسابه في منصة “إكس” المعروفة سابقا باسم “تويتر” في تعليقه على صور احتفاله بالهدف “تأهلنا للنهائي، نحن قادمون، عمل جيد للفريق، شكر خاص لجماهيرنا على المساندة المذهلة ودفعنا دائما للأمام”.

ويتصدر رونالدو، الذي نال جائزة أفضل لاعب في المباراة، قائمة هدافي البطولة التي تستضيفها السعودية منذ بداية دور المجموعات.

وستُقام المباراة النهائية يوم السبت المقبل.

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