يقف الهلال السعودي، الباحث عن مفاجأة تاريخية، بين ريال مدريد الإسباني واحراز لقب قياسي خامس في كأس العالم للأندية في كرة القدم، عندما يلتقيان السبت في الرباط في المباراة النهائية.

ويعاني بطل أوروبا 14 مرة من تراجع نتائجه في الدوري المحلي لمصلحة غريمه برشلونة، ويغيب عنه حارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا وهدافه كريم بنزيمة والمدافع البرازيلي إيدر ميليتاو.

واجتاز الفريق الملكي عقبته الأولى في البطولة، بتغلبه على الأهلي المصري 4-1، بينها هدفان في الوقت البدل عن ضائع، بغياب قائده الفرنسي كريم بنزيمة، حامل الكرة الذهبية، لاصابة بفخذه والذي انضم إلى فريقه في الرباط، مع المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو، والظهير الفرنسي فيرلان مندي والمهاجم البلجيكي إدين هازار.

وتأهل الهلال للمباراة النهائية بفوزه على فلامنغو البرازيلي 3-2، فيما بلغها ريال مدريد بالفوز على الأهلي المصري 4-1.

ويعد الهلال ثالث فريق آسيوي يبلغ النهائي بعد كاشيما أنتلرز الياباني (2016) والعين الإماراتي (2018) اللذين خسر برباعية أمام ريال مدريد!

وتقاضى لاعبو الزعيم مكافآت مجزية بعد الفوز على فلامنغو، عبر وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بواقع 500 ألف ريال (نحو 133 ألف دولار) لكل لاعب، ومليون ريال من عضو الشرف الأمير الوليد بن طلال الذي وعد اللاعبين بمليون إضافي في حال تتويجهم.

أين ستقام مباراة الهلال وريال مدريد؟

سيحتضن ملعب الأمير مولاي عبدالله في العاصمة المغربية الرباط مباراة الهلال السعودي وريال مدريد الإسباني يوم غد السبت في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

من هو حكم مباراة الهلال وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تعيين الإنجليزي أنتوني تايلور حكماً للمباراة النهائية، يساعده مواطناه غاري بيسويك وأدن نان، والصيني نينغ ما حكماً رابعاً.

Match officials designations FIFA Club World Cup 2022 Morocco – Final – 11 February – Stade Prince Moulay Abdellah@realmadrid?@Alhilal_FC



Referee: Anthony TAYLOR ???????

AR 1: Gary BESWICK ???????

AR 2: Adam NUNN ???????

4th: Ning MA ??



1/2 pic.twitter.com/rc4BfMWFAz — FIFA Media (@fifamedia) February 9, 2023

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وريال مدريد؟

يمكنكم مشاهدة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية على القناة المغربية الرياضية، وعلى شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية.

الأهلي وفلامنغو للمركز الثالث

بعد خسارتهما نصف النهائي، يلتقي فلامنغو مع الأهلي المصري في مباراة تحديد المركز الثالث.

نُقلت المباراة من الرباط إلى طنجة حسب ما أعلن الاتحاد المغربي “يعلن الاتحاد الدولي بمعية لجنة التنظيم المحلية” ان مباراة الترتيب ستجري السبت “بالملعب الكبير بمدينة طنجة على الساعة الرابعة والنصف عصرا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة لتنقل جماهير الفريقين في ظروف جيدة”.