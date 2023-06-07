الهلال والاتحاد يقدمان عرضين ضخمين لكانتي

كشفت صحيفة “الغارديان” (The Guardian) البريطانية أن عرضا وصل إلى النجم الفرنسي نغولو كانتي لاعب تشيلسي للانتقال إلى ناد سعودي.

وقالت الصحيفة إن العقد المعروض على كانتي يقارب 100 مليون يورو في الموسم.

وينتهي عقد الفرنسي مع “البلوز” نهاية الشهر الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن هناك مبعوثين من الدوري السعودي وصلوا إلى لندن لتقديم عرض يتضمن أيضا حقوق الصور واتفاقات تجارية.

ورغم أن اللاعب يعطي الأولوية لتوقيع عقد جديد مع تشيلسي غير أن الدولي الفرنسي مطلوب بشدة من الاتحاد بطل الدوري السعودي والهلال صاحب المركز الثالث.

? EXCL: Saudi emissaries, in London to present an official proposal to N’Golo Kanté. #CFC



Salary bid could reach €100m inclusive of the image rights & commercial deals.



Al Ittihad and Al Nassr, on it.



Kanté always gave priority to new deal at Chelsea — it was close in March. pic.twitter.com/tACQjcPLPW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2023

وفي حال تمت الصفقة، فإن كانتي (32 عاما) سيكون النجم الثالث الذي ينضم إلى الدوري السعودي بعد كل من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر والنجم الفرنسي كريم بنزيمة الذي انتقل إلى الاتحاد بعد أن ودع ريال مدريد رسميا اليوم.

وكان مصدر في الرياض طلب عدم الكشف عن اسمه، قال لوكالة “الصحافة الفرنسية” إنّ الهيئات الكروية “على تواصل مع أكثر من 10 لاعبين، العديد منهم فازوا بكأس العالم أو دوري الأبطال (الأوروبي) للانضمام للدوري السعودي الموسم المقبل”.

وقال المصدر إنه بالإضافة لعرض قياسي للتوقيع مع ميسي (35 عاما)، أفضل لاعب في العالم 7 مرات، “تتضمن قائمة المفاوضات الإسباني سيرخيو راموس (37)، الأرجنتيني أنخل دي ماريا (35)، الكرواتي لوكا مودريتش (37)، الفرنسيين هوغو لوريس (36) ونغولو كانتي (32)، البرازيلي روبرتو فيرمينو (31) والإسبانيين جوردي ألبا (34) وسيرجيو بوسكيتس (34)”.

وأمس الاثنين، أعلن وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي آل سعود -في مؤتمر صحفي بالرياض- استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي “من خلال تحويلها لشركات يمتلكها الصندوق ومؤسسة غير ربحية لكل ناد” بنسبة 75% للشركات المملوكة للصندوق الثري.

يأتي ذلك بعد إطلاق “مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية”، التي كانت تعد ملكية عامة تحت إشراف وزارة الرياضة السعودية.

ويهدف نقل ملكية الأندية “للوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم” ومضاعفة قيمته السوقية إلى “أكثر من 8 مليارات ريال” (2.13 مليار دولار)، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.