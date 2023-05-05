الهلال وأوراوا.. من سيفوز بلقب دوري أبطال آسيا؟

يقف فريق الهلال السعودي، حامل اللقب أربع مرات (رقم قياسي)، أمام امتحان صعب حين يحلّ ضيفاً على أوراوا ريد دايموندز الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا في كرة القدم.

وكانت مباراة الذهاب في الرياض انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وإلى جانب أفضلية الهدف المسجل خارج أرضه، سيستفيد أوراوا أيضاً من غياب نجم الهلال سالم الدوسري لطرده في لقاء الذهاب، اثر خطأ غير مبرر نتيجة ركل لاعب الوسط كن إيواوو.

وكان الجناح الدولي افتتح التسجيل للهلال مطلع المباراة (13)، قبل أن يتسبّب خطأ دفاعي بهدف التعادل لشينزو كوروكي مطلع الشوط الثاني (53).

كما تعرض الهلال لصفعة قوية باصابة قائد وسطه الدولي سلمان الفرج بعظمة الساق.

وبحسب لوائح البطولة “تُطبَّق قاعدة الهدف خارج الأرض في نهاية الوقت الأصلي لإياب النهائي، وليس في الوقت الإضافي”، ما يعني ان التعادل السلبي يكفي أوراوا للتتويج.

وقال مدرب الهلال الأرجنتيني رامون دياس بعد الذهاب “لا أعتقد أن الفريق عانى من اللياقة البدنية.. الفريق كان متحكماً بالمجريات، لكن بعد ارتكاب خطأ ودخول هدف في مرمانا كان لذلك تأثير على اللاعبين من ناحية الاستعجال والتسرّع من أجل استعادة التقدم”.

تابع “الهلال معتاد على تخطي الظروف الصعبة.. وسنقاتل حتى آخر رمق.. الأمر الأهم ألاّ نفقد الأمل”.

نهائي متأخر

وبعد أكثر من سنة على انطلاقها، ستُسدل الستارة على نسخة 2022. حجز أوراوا بطاقة النهائي قبل نحو تسعة أشهر، فيما ساهمت نهائيات كأس العالم 2022 في قطر والتعقيدات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 بإقامة الدور النهائي بعد أكثر من سنة على انطلاق البطولة القارية.

ويبحث الهلال حامل اللقب عن تعزيز سطوته بلقب خامس قياسي بعد 1991 و2000 و2019 و2021، فيما يرغب أوراوا بلقب ثالث بعد 2007 و2017.

أظهر الهلال قدرته على المنافسة قارياً وحتى دولياً، بعد حلوله وصيفاً لريال مدريد الإسباني (3-5) في نهائي مونديال الأندية في شباط/فبراير الماضي، حيث تغلّب على فلامنغو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية.

لكن “الزعيم” تعثر محلياً في الدوري وفقد منطقياً آماله بإحراز لقب رابع على التوالي، نظراً لحلوله رابعاً بفارق 10 نقاط عن الاتحاد المتصدر قبل خمس جولات من النهاية. وبلغ فريق العاصمة نهائي كأس الملك بفوزه على الاتحاد 1-0 بعد التمديد، ليضرب موعداً مع الوحدة.

أوراوا يستعين بالجمهور

ويتطلع أوراوا بقيادة المدرب البولندي ماتشيي سكورزا إلى “تسخير قوّة جماهيره” التي ستناهز 60 ألف متفرّج في استاد سايتاما شمال العاصمة طوكيو.

وهذا النهائي الثالث الذي يجمع بين الهلال وأوراوا في غضون ست سنوات، فتوّج الفريق الياباني في 2017 (1-1 و1-0) عندما كان مدرب الهلال الحالي دياس في فترته الأولى مع “الزعيم”، ثم ردّ الهلال الدين في نهائي 2019 (1-0 و2-0) عندما أحرز لقبه الثالث قبل إضافة الرابع في النسخة الأخيرة في 2021 على حساب بوهانغ ستيلز الكوري الجنوبي 2-0.

وحتى بغياب الدوسري، يملك الهلال الأسلحة اللازمة لمواجهة أوراوا، مع النيجيري أوديون إيغالو مهاجم مانشستر يونايتد الإنكليزي السابق إلى جانب المالي موسى ماريغا لاعب بورتو البرتغالي السابق.

سجّل إيغالو أربعة من أصل سبعة أهداف لفريقه خلال اكتساحه الدحيل القطري في نصف النهائي، في بطولة تجمّع أقيمت في قطر في شباط/فبراير.

وهذه النسخة الأخيرة من دوري الأبطال بنظامها الحالي، قبل التحوّل في موسم 2023-2024 إلى “توقيت أوروبي”، بحيث تنطلق المنافسات في آب/أغسطس قبل اختتامها في أيار/مايو من العام التالي.