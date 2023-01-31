الهلال لم يفقد الأمل بضم ميسي

أكد تقرير نشرته “سكاي سبورتس نيوز” الإنكليزية أن الهلال السعودي لم يفقد الأمل بعد بضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لصفوفه مهما كان الثمن.

وزعم كاتب المقال أن ميسي البالغ من العمر 35 عاماً سينتقل خلال فترة الانتقالات الصيفية إلى الهلال لتعود المواجهة الأسطورية بين النجم الفائز مع بلاده مؤخراً ببطولة كأس العالم ونجم البرتغال الذي انتقل لصفوف النصر كريستيانو رونالدو، وتحويل الدوري السعودي للمحترفين ليصبح دوري الأحلام.

وذكر التقرير أن “نادي الهلال مستعد لجعل ميسي اللاعب الأعلى أجرا في التاريخ”، مشيراً إلى أن الهلال سيدفع ما يزيد عن 200 مليون جنيه إسترليني (246 مليون دولار) سنوياً إذا قرر “البرغوت” القدوم.

وتحدث التقرير عن رغبة السعودية باستقدام الكثير من الأسماء الكبيرة لتحصين صفوف الفرق وتحسين مستوى البطولة ورفع مصافها إلى البطولات الكبرى.

وأشار التقرير في المقابل إلى أن سان جيرمان لن يفرط بميسي وأنه واثق من أن الأخير سيجدد عقده علماً أن اتفاقاً مبدئياً حصل بين النجم الأرجنتيني ورئيس النادي الباريسي القطري ناصر الخليفي خلال كأس العالم الأخيرة.

من جانب آخر، أكد موقع “فوتبول إسبانيا”، أن زميل رونالدو السابق في ريال مدريد والمدافع الأسطوري لمنتخب إسبانيا سيرجيو راموس، يدرس عروض للانتقال من سان جيرمان إلى السعودية أو الولايات المتحدة في العام الجاري.

وقال التقرير إن الفريق الفرنسي لم يفاتح مدافعه حتى الساعة في موضوع تجديد العقد الذي ينتهي ينتهي في ختام الموسم الحالي.