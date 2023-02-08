ملايين الريالات تنهال على لاعبي الهلال بعد فوزه على فلامينغو

انهالت ملايين الريالات على لاعبي نادي الهلال السعودي بعد أن فاز على نظيره فلامينغو البرازيلي وتأهل إلى نهائي مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه.

وأعلن وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل آل سعود، مساء أمس الثلاثاء، عن تقديم مكافأة مالية قدرها 500 ألف ريال (133 ألف دولار) لكل لاعب من لاعبي الهلال بعد التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية 2023 في المغرب.

وكان الأمير عبدالعزيز وصف، في وقت سابق، تأهل فريق الهلال لنهائي كأس العالم للأندية، بالإنجاز تاريخي.

وقال “أبارك للوطن والقيادة الرشيدة تأهل فريق الهلال لنهائي كأس العالم للأندية.. إنجاز تاريخي.. ألف مبروك للأبطال.. مبروك للجميع”.

الوليد بن طلال

أعلن رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، عضو شرف نادي الهلال السعودي لكرة القدم، في وقت سابق من مساء أمس الثلاثاء، عن تقديم مليون ريال (266 ألف دولارات) لكل لاعب من لاعبي الهلال بمناسبة التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية.

وكتب الأمير الوليد بن طلال في تغريدة عبر تويتر نبارك لممثل وطننا #كبير_آسيا نادي #الهلال وصوله #العالمية مرة أخرى وفاله الفوز أما كبطل #كأس_العالم_للأندية أو الثاني عالمياً. وهديتي الخاصة لهم لهذا الإنجاز التاريخي مبلغ مليون ريال لكل لاعب”.

وأكد أنه في حالة فوز الهلال في النهائي ستكون “لهم هدية خاصة أخرى عبارة عن مليون ريال لكل لاعب”.

وبالفعل، تأهل فريق الهلال إلى نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما فاز على نظيره فلامنجو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب طنجة، في المغرب.