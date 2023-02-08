. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

ملايين الريالات تنهال على لاعبي الهلال بعد فوزه على فلامينغو

انهالت ملايين الريالات على لاعبي نادي الهلال بعد أن أطاح بفلامينغو البرازيلي وتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية في المغرب

تأهل الهلال إلى نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه بعدما فاز على نظيره فلامنجو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين

. .. by . ..
تأهل الهلال إلى نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه

انهالت ملايين الريالات على لاعبي نادي الهلال السعودي بعد أن فاز على نظيره فلامينغو البرازيلي وتأهل إلى نهائي مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه.

وأعلن وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل آل سعود، مساء أمس الثلاثاء، عن تقديم مكافأة مالية قدرها 500 ألف ريال (133 ألف دولار) لكل لاعب من لاعبي الهلال بعد التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية 2023 في المغرب.

وكان الأمير عبدالعزيز وصف، في وقت سابق، تأهل فريق الهلال لنهائي كأس العالم للأندية، بالإنجاز تاريخي.

وقال “أبارك للوطن والقيادة الرشيدة تأهل فريق الهلال لنهائي كأس العالم للأندية.. إنجاز تاريخي.. ألف مبروك للأبطال.. مبروك للجميع”.

الوليد بن طلال

أعلن رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، عضو شرف نادي الهلال السعودي لكرة القدم، في وقت سابق من مساء أمس الثلاثاء، عن تقديم مليون ريال (266 ألف دولارات) لكل لاعب من لاعبي الهلال بمناسبة التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية.

وكتب الأمير الوليد بن طلال في تغريدة عبر تويتر نبارك لممثل وطننا #كبير_آسيا نادي #الهلال وصوله #العالمية مرة أخرى وفاله الفوز أما كبطل #كأس_العالم_للأندية أو الثاني عالمياً. وهديتي الخاصة لهم لهذا الإنجاز التاريخي مبلغ مليون ريال لكل لاعب”.

وأكد أنه في حالة فوز الهلال في النهائي ستكون “لهم هدية خاصة أخرى عبارة عن مليون ريال لكل لاعب”.

وبالفعل، تأهل فريق الهلال إلى نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما فاز على نظيره فلامنجو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب طنجة، في المغرب.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا