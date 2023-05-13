الهلال بطلاً لكأس الملك بعد فوزه على الوحدة بركلات الترجيح

توج فريق الهلال بلقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الوحدة بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الجمعة بنهائي البطولة.

وأفتتح الوحدة التسجيل عن طريق اللاعب يودا عبدالكريم في الدقيقة 35 من عمر اللقاء، بتسديدة رائعة في شباك الهلال من على حدود منطقة الجزاء، لم يتمكن الحارس من التصدي لها.

وفي الدقيقة 90+9 تمكن المدافع علي البليهي من تسجبل هدف التعادل لفريق الهلال.

وبهذا الفوز يتوج الهلال للمرة العاشرة في تاريخه ببطولة كأس الملك.