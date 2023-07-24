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Posted inأخبار أريبيان بزنس

الهلال السعودي يهزم نظيره الكويت 4 مقابل 2

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مباراة الهلال والكويت

فاز نادي الهلال السعودي لكرة القدم أمام نظيره الكويت الكويتي، ليل الأحد، بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة ودية جمعت بينهما على ملعب أستاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وسجل سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش هدف الهلال الأول في الدقيقة 2، فيما أحرز طه ياسين الخنيسي هدف التعادل لصالح الكويت في الدقيقة 5.

وأحرز سالم الدوسري الهدف الثاني لصالح الهلال في الدقيقة 9، وأضاف ميشيل ديلجادو الهدف الثالث في الدقيقة 45+1.

وسجل ياسين العمري الهدف الثاني لفريق الكويت في الدقيقة 45+2، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الهلال السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفي الشوط الثاني، سجل روبن نيفيز الهدف الرابع لصالح الهلال في الدقيقة 52 عن طريق ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بفوز الزعيم بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ميلينكوفيتش-سافيتش يفضّل الهلال السعودي
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