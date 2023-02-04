الهلال السعودي يتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية

تأهل نادي الهلال السعودي بطل آسيا إلى الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية بعدما تغلب على بطل افريقيا نادي الوداد البيضاوي المغربي بركلات الترجيح (5 – 3) في المباراة التي جرت بعد ظهر اليوم السبت في الرباط.

وقد فرض نادي الهلال السعودي شوطين إضافيين بعدما تمكن من معادلة نادي الوداد البيضاوي المغربي في الدقيقة القاتلة.

وسجل لاعب الهلال محمد كنو هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 93 بعدما كان نادي الوداد البيضاوي قد افتتح التسجيل في الدقيقة 52 بهدف سجله أيوب العملود.

والتقى الهلال والوداد أربع مرات سابقة، ثلاث منها في بطولة الأندية العربية، وواحدة في بطولة النخبة الدولية، وانتهت تلك المواجهات بفوز الهلال في مباراتين والوداد في واحدة وتعادلا مرة واحدة.