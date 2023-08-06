مويضي المطيري by مويضي المطيري

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فيديو : ثلاثية الهلال تقصي الاتحاد وتطير به إلى نصف نهائي كأس الملك للأندية

مشاهد فتح المدرجات للجماهيرخارج الملعب بعد الدقيقة 30

مويضي المطيري by مويضي المطيري

تأهل فريق الهلال إلى دور الأربعة من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 ، بعد فوزه على فريق الاتحاد بنتيجة (3 – 1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

وسجل الهدف الاول الوافد الجديد الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 14 من رأسية إثر ضربة ركنية، ثم سجل الهدف الثاني سالم الدوسري في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، حصل عليها البرازيلي ميشيل.

وفي الشوط  الثاني، سجل رومارينهو هدف تقليص الفارق للاتحاد في الدقيقة 55، قبل أن يسجل البرازيلي مالكوم الثالث للهلال في أولى مشاركاته مع الزعيم عند الدقيقة 70.

وأتيحت فرصة للاتحاد في الدقيقة 78 لتقليص الفارق مع الهلال إلى 3-2، من خلال ركلة الجزاء، لكن كريم بنزيما أهدر الركلة لتستمر النتيجة 3-1.استياء كبير لعدد من الجماهير بسبب عدم تمكنها من الدخول للقاء الاتحاد و الهلال بالرغم من امتلاكها تذاكر المباراة

وشهد الملعب الذي جمع عمالقة الأندية السعودية، استياء كبير لعدد من الجماهير بسبب عدم تمكنها من الدخول للقاء الاتحاد و الهلال بالرغم من امتلاكها تذاكر المباراة.

مشاهد لازدحام الجماهير قبل فتح المدرجات

وتأهل نادي الاتحاد إلى ربع نهائي بطولة الأندية العربية 2023 بعد أن احتل صدارة المجموعة الأولى بفوزه في جميع مبارياته.

حقق الفوز على فرق المجموعة الثلاثة، وهم فريق الشرطة العراقي والترجي والصفاقسي التونسي.

أما بالنسبة لنادي الهلال، فقد واجه صعوبات في دور المجموعات من بطولة الأندية العربية 2023، على الرغم من التوقعات السابقة.

تعادل مع أهلي طرابلس وخسر أمام السد، وحقق فوزًا صعبًا على الوداد في المباراة الأخيرة ليتأهل كوصيف في المجموعة.

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