حددت إدارة الهجرة والجوازات السورية يومي الأربعاء والخميس الـ 19 والـ 20 من الشهر الجاري لمنح جوازات السفر الفورية للمواطنين السوريين المضطرين للسفر من خلال إدارتها وفروعها في المحافظات ويومي السبت والأحد الـ 22 والـ 23 للحالات الطارئة.

وأوضحت إدارة الهجرة في بيان اليوم الثلاثاء، بحسب الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أنها وفروعها في المحافظات مستمرة بعملها طيلة العطلة، من خلال المناوبين بتسليم جوازات السفر المنجزة وإنجاز المعاملات الضرورية، من تأشيرة المغادرة والإقامة وحركة القدوم والمغادرة.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء أصدرت، في وقت سابق، بلاغاً بتعطيل الجهات العامة اعتباراً من يوم الأحد الموافق لـ 16-4-2023 وحتى يوم الخميس الموافق لـ 20-4-2023، مع التذكير بعطلة عيد الفطر السعيد التي تبدأ في الأول من شهر شوال 1444 هجري وحتى الثالث منه.

جواز السفر السوري.. ارتفاعات مستمرة في تكلفة استخراجه

رفعت وزارة الداخلية السورية، في مطلع كانون الثاني الماضي، رسوم إصدار جواز السفر المستعجل من 500 ألف ليرة إلى 1.5 مليون ليرة دون إعلان رسمي.

وأكدت تقارير محلية، حينها، رفع رسوم الجواز الفوري، على الرغم من أن مصدر في وزارة الداخلية أكد أنه لم يطرأ أي تغيير على رسم إصدار جواز السفر ضمن الدورين العادي والمستعجل.

ويصدر جواز السفر بنظام الدور المستعجل في اليوم نفسه، دون الحاجة إلى حجز موعد عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لجوازات السفر.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت، في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، عن استعدادها لإصدار جواز سفر فوري خلال يوم واحد فقط، وبقيمة بلغت حينها 100 ألف ليرة سورية، ولكن تكلفة استصدار الجواز الفوري شهدت ارتفاعَين خلال 2022، الأول في مايو/أيار وبلغت 300 ألف ليرة، والثاني في سبتمبر/أيلول ووصلت إلى 500 ألف ليرة.

ويعتبر جواز السفر السوري أضعف جوازات السفر في العالم بعد الأفغاني بفارق نقطة واحدة، وفق تقييم موقع باسبورت إندكس المتخصص في تصنيف جوازات السفر.

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السورية والمغتربين، فإن رسوم منح أو تجديد جواز أو وثيقة سفر للسوريين ومن في حكمهم، الموجودين خارج سوريا، بشكل فوري 800 دولار، و300 دولار ضمن نظام الدور العادي.

ويُعد جواز السفر السوري من بين أغلى جوازات السفر في العالم من حيث رسوم استخراجه.