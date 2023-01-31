شاهد موسم الهجرة بعيدا عن الدولار ينطلق من أمريكا اللاتينية

من المقرر إطلاق عملة جديدة لدول البريكس لكسر هيمنة الدولار الأمريكي في شهر أب القادم فيما جرى الأسبوع الماضي الكشف عن عملة جديدة باسم “سور” (الجنوب)، من كل من الأرجنتين والبرازيل دون أن تكون بديلا عن أي من عملتي البلدين بل لتسهيل التبادلات التجارية بين أكبر بلدين في أمريكا اللاتينية، ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه روسيا وإيران عن ربط نحو 700 بنك روسي و106 بنوك غير روسية من 13 دولة مختلفة بهذا النظام بحسب رويترز.

ويراد استخدام هذه العملة للتكامل والتبادل التجاري وتقديم بديل عن الدولار واليورو، حيث تتحكم بروكسل بطباعة اليورو وتقيد السياسة المالية للدول فيما سيحافظ سور على السيادة المالية للدولتين كما هو الحال مع عملة بريكس الموحدة.

بنوك: إيران وروسيا تربطان أنظمتهما المصرفية في ظل العقوبات الغربية

نقلت رويترز عن قال مسؤول إيراني كبير الاثنين إن إيران وروسيا ربطتا أنظمة الاتصال والتحويل لبنوكهما للمساعدة في تعزيز المعاملات التجارية والمالية في ظل خضوع طهران وموسكو لعقوبات غربية. ومنذ إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران في 2018 بعد انسحاب واشنطن من اتفاق طهران النووي لعام 2015 مع القوى العالمية، تم فصل إيران عن شبكة سويفت المالية العالمية للتحويلات المصرفية التي تتخذ من بلجيكا مقرا. وتم فرض قيود مماثلة على بعض البنوك الروسية منذ غزو موسكو لأوكرانيا العام الماضي. وقال محسن كريمي نائب محافظ البنك المركزي الإيراني لوكالة أنباء فارس شبه الرسمية “لم تعد البنوك الإيرانية بحاجة إلى استخدام سويفت… مع البنوك الروسية وهو ما يمكن أن يكون لفتح خطابات الائتمان والتحويلات أو الضمانات”

عملة بريكس الموحدة

فاجأ سيرغي لافروف وزير الخارجيّة الروسي العديد من مُضيفيه الأفارقة أثناء جولته الأسبوع الماضي في القارّة الأفريقية بإعلانه أن القمّة المُقبلة لمجموعة دول “البريكس” (روسيا الصين الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا) التي ستُعقد في جنوب إفريقيا أواخِر آب (أغسطس) المُقبل ستُؤسّس عُملةً مُوحّدةً تكون بديلًا للدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والإسترليني البريطاني.

ويبدو أن التحديات التي تواجه النظام المالي العالمي الأمريكي والدولار المهيمن فيه، تتكاثر مع استعدادات في أكثر من قارة لتوفير البدائل الرسميّة للنظام المالي الجديد، والبديل الذي ستتزعّمه دول البريكس. ويتزايد عدد الدول التي تقدّمت، أو قررت التقدّم بطلباتٍ للانضِمام إلى هذه المنظومة مثل السعوديّة ومِصر وإيران ونيجيريا وفنزويلا، مما يمثل دعمًا كبيرًا لهذه المنظومة وعُملتها ونظامها الماليّ الجديد.

يأتي ذلك بعد أن شهدت دول عديدة سهولة سيطرة الولايات المتحدة ومصادرة الاحتياطي الذهب أو الاحتياطي النقدي لها من فنزويلا وحتى روسيا وإيران ودول عديدة أخرى خاصة وأن تسييس نظام بريكس هو سلاح ذو حدين.

ونشهد صعود أسعار الذهب التي تقترب من 2000 دولار للأونصة بعد أن أصبح الدولار الأمريكي الذي يُشَكّل العمود الفقري للنظام المالي الغربي (سويفت) غير مُغطّى بالذّهب، ويثقل العجز المالي والديون الولايات المتحدة التي تسارع بطباعِة كميّاتٍ هائلة من آلاف المِليارات لتغطية عجْزها المالي.

وتعمل دول “البريكس” حاليًّا لشِراء أكبر كميّة مُمكنة من الذّهب لتغطية عُملاتها المحليّة (اليوان الصيني الذهبي، والروبل الروسي) والعُملة المُوحّدة الجديدة لدول مجموعة “البريكس”. الصين اشترت في العام الماضي (2022) 524 طُنًّا من الذّهب من سويسرا بقيمة 33 مِليار دولار، وِفقًا لبيانٍ صادرٍ عن دائرة الجمارك الصينيّة، مثلما اشترت 6.6 طن من الذهب من روسيا ممّا جعل مجموع احتِياطها من الذهب يرتفع إلى 2010 طُن، واحتِلالها بالتالي المرتبة السّادسة عالميًّا بعد روسيا (المرتبة الخامسة) باحتياط 2299 طُنًّا، بالمُقارنة مع الولايات المتحدة التي تحتل المرتبة الأولى باحتياطٍ ذهبيّ في حُدود 8133 طُنًّا، وإذا استمرّت الصين بزيادة مُعدّلات احتِياطها من الذهب بالوتيرةِ الحاليّة، فإنّها وحليفها الروسي، والدّول الأعضاء في منظومة “البريكس” ستتفوّق على الاحتِياطي الأمريكي الضّخم في سنواتٍ معدودةٍ ربّما لن تزيد عن الخمسة. ويواجه الاقتصاد الأوروبي انهيارات مُتصاعدة بسبب حرب الاستِنزاف في أوكرانيا، وتصاعد الاحتِجاجات والإضرابات النقابيّة في مُعظم الدول الأوروبيّة، الأمر الذي انعكس سلبًا على الدولار واليورو بطريقةٍ أو بأُخرى، بينما تزداد العُملتان الصينيّة والروسيّة قُوّةً، الأمر الذي يُنبئ بمُستَقبَلٍ مُبشّرٍ لعُملة “البريكس” الجديدة المُوحّدة، بحسب موقع“رأي اليوم”.

يذكر أن بريكس عبارة عن “تكتل سياسي واقتصادي عالمي بارز يضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وهو يستقطب إلى جانب الجزائر اهتمام دول كثيرة في منطقة الشرق الأوسط مثل من السعودية وإيران”.