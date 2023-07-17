يجمع الهاتف الذكي هونر HONOR 90 5G مواصفات هائلة القوة، فمن الكاميرا المذهلة بـ 200 ميغابكسل، وحتى البطارية ذات العمر المديد وإلى الشاشة التي تقدم مواصفات غير مسبوقة بضبط السطوع في الليل والتعديل الديناميكي الذي يضمن راحة العين عند المشاهدة المطولة وكل ذلك بإصدار اندرويد 13 وأدوات أونر وتطبيقاتها للشاشة الرئيسة.

هناك أيضا تصميم الهاتف الذي يأتي بغلاف خلفي يتألق أيضا باللون الماسي اللماع ويضمن ملمسه المعدني الخاص عدم تلطخه بالأصابع عند لمسه والإمساك به في مختلف الاجواء بوزنه الخفيف الذي لايتجاوز 183 غ.

يأتي الهاتف الجديد بمعالج قوي وهو سنابدراجون الجيل السابع يؤمن سرعة 2.5 ميغاهيرتز وهي سرعة مثالية لتطبيقات الألعاب والتصوير الفوتوغرافي والذكاء الاصطناعي.

شاشة فائقة

مع شاشة بتردد وميض عالي (120هيرتز) وسطوع 1600 نتس يضمن وضوح الشاشة في الشمس والأماكن ذات الإضاءة العالية مع تقنيات تجعلها مسرة للنظر و لا ترهق العين بالاستخدام المطول.

قضاء الكثير من الوقت في النظر إلى الشاشة يمكن أن يضر بأعيننا. لهذا السبب يعد الاستثمار في هاتف ذكي يعطي الأولوية لراحة العين قراراً صائباً. بسبب التزام شركة HONOR بالتكنولوجيا التي ترتكز على الإنسان، تم تجهيز هاتف HONOR 90 5G بميزات رائدة فيما يخص ميزات راحة العين . حصل هاتف HONOR 90 على شهادة TÜV Rheinland الخالية من الوميض وحقق مستوى التعتيم الخالي من المخاطر، وهو مثالي لجيل اليوم المتعطش للترفيه، والذين يقضون ساعات طويلة في مشاهدة المحتوى الذين يُفضلون. تدعم شاشة العرض المُريحة بدون ضرر على العين أعلى تردد تعتيم لتعديل عرض النبض (PWM) في الصناعة، والذي يبلغ 3840 هرتز ، مما يقلل بشكل فعّال من الضغط الذي يضعه على عيون المستخدمين عند ضبطه على سطوع منخفض.

قدرات تصوير هائلة

الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة كبيرة من 200 ميجابكسل تضمن لك التقاط الصور لمشاهد بعيدة وبتفاصيل قوية- هل تود تصوير مشاهد يبعد عدة كيلومترات؟ لا مشكلة مع كاميرا HONOR 90 وهي مُزوّدة أيضا بتقنية AI Vlog Master التي تقدم باقة من تطبيقات التصوير بتقنيات الذكاء الاصطناعي للتصوير بالفيديو، لتوثيق و التقاط المشاهد بتفاصيل رائعة. وتأتي الكاميرا الثانية بـ12 ميابكسل تضمن لك أفضل الصور المقربة للمشهد أو الجزء الذي تصوره بدقة (الماكرو) كما تتوفر دقة 4 كي للكاميرا الأمامية والخلفية.

تصوير الفيديو

يسهل توليد المحتوى أمام صانعي الفيديو مع التصوير بكاميراتين، الخلفية والأمامية جنبا إلى جنب أو جعل الفيديو يتضمن لقطات الكاميراتين (صورة داخل صورة)، ويستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) لتوليد الفيديو وتقديم اقتراحات لوضعيات التصوير الأمثل للفيديو، بالإضافة إلى تقنية AI Instant Movie التي تُمكّن المستخدمين من إنشاء مقاطع فيديو مدتها 15 ثانية جاهز للاستخدام على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال خطوات بسيطة بضغطتين أو أكثر فقط. يتكون نظام الكاميرا الثلاثية الجديد كلياً في هاتف HONOR 90 5G من كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع مستشعر 1 / 1.4 إنش، وكاميرا عريضة وماكرو بدقة 12 ميجابكسل، مع مجال رؤية 112 درجة، وكاميرا عمق 2 ميجابكسل التي تساعد الكاميرا على قياس أكثر دقة للمسافة. أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 50 ميجابكسل لتلتقط صور سيلفي مذهلة مليئة بالتفاصيل، مما يجعل هاتف HONOR 90 5G خياراً مثالياً لصانعي المحتوى الناشئين.

تجربة غامرة

يتميز HONOR 90 5G بسعة تخزين كبيرة سعة 512 جيجا بايت، مما يمنح حيزا واسعا لتخزين كل المحتوى والموسيقى- ومع تقنية اونر تربو HONOR RAM Turbo (12GB + 7GB) ، وهي تقنية مبتكرة تخصص بذكاء جزء من ذاكرة التخزين إلى ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ، تقوم بزيادة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) البالغة 8 جيجابايت بشكل فعال إلى ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 19 جيجابايت ، مما يضمن أداءً بغاية السلاسة وخالياً من التأخير بشكل لم يسبق له مثيل . تجربة مخصصة بحق مع HONOR MagicOS 7.1 حيث أنه يعمل بنظام HONOR MagicOS 7.1 الأحدث والمبني على Android 13، فإن هاتف HONOR 90 مُزوّد بمجموعة من الميزات الذكية المحسّنة مثل Magic Text، مما يوّفر تجربة حياة ذكية ويعزز الإنتاجية إلى أقصى حد. يتعرّف Magic Text بذكاء على النص الموجود على الصورة ويسمح للمستخدمين بتنفيذ الإجراءات مباشرة باستخدام المعلومات المهمة.

البطارية مديدة العمر

يأتي هاتف HONOR 90 بسعة بطارية كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير، مما يضمن لمحبي الألعاب الاستمتاع باللعب دون انقطاع طوال اليوم. ويوفر الشحن السريع بفضل تقنية HONOR SuperCharge بقوة 66 واط، سهولة كبير تمكن العمل بشكل مُستمر عن طريق إعادة شحن الهواتف الذكي بسرعة في غضون دقائق.

حين يجتمع عمر البطارية الاستثنائي مع أداء سريع في هذا الهاتف يعني سهولة الاستخدام لمُدة يوم كامل. بشحنه مرة واحدة، يمكن للهاتف الذكي توفير ما يصل إلى 19.5 ساعة من تشغيل الفيديوهات المستمر في الهاتف. وحين تقترب سعة البطارية من النفاد، يمكن للمستخدمين استرداد قوة الشحن بنسبة تصل إلى 45٪ مع تقنية الشحن السريع من HONOR بقوة 66 واط في غضون 15 دقيقة فقط، الأمر الذي يؤخر وقت نفاد البطارية إلى أبعد حد.