الهاتف الجوال يحرم الشباب من مكاسب إلقاء التحية بحسب تحليلات غالوب

أكد مدير الأبحاث لدى مؤشّر “غالوب” الوطني للصحة والرفاهية، دان ويترز، أن ميل الأجيال الشابة إلى استخدام الهواتف الذكية يلعب دورًا في امتناعهم عن إلقاء التحية وأشار قائلا: “لا ينظر الشباب إلى الأعلى ويلقون التحية فهم ينظرون إلى أجهزتهم فقط. يعد هذا عاملاً يفسر تراجع استفادتهم من مكاسب القاء التحية.

تشير تحليلات غالوب أن إلقاء التحية لـ ستة جيران بشكل اعتيادي يساهم بزيادة الرفاهية النفسية و ترتبط جميع عناصر الرفاهية الخمسة بتحية الجيران بحسب تحليل أجراه المعهد .

وخلص التحليل إلى أن البالغين الذين يلقون التحية بانتظام للعديد من الأشخاص في منطقتهم، يتمتعون برفاهية أعلى من أولئك الذين يحيون عددًا أقل من الجيران أو لا يلقون التحية أبدا لأي من جيرانهم.

مكاسب كبيرة لمن يلقي التحية

يرتفع النجاح الاجتماعي للشخص جدًا عند الصدق والانتظام بإلقاء التحية

تحسين صحة الشخص الجسديّة، وأحواله الماليّة من خلال تحسن المزاج.

تحقيق نجاح أكبر وإنجازات مهنية للشخص المعني .

التعافي السريع والشفاء من الإصابات

تقليص التوتر والمشاركة بشكل أفضل في العمل

تزداد درجة رفاهية الأمريكيين بشكل مطرد من خلال عدد الجيران الذين تم الترحيب بهم ، وتقفز من 51.5 بين أولئك الذين لايلقون التحية على الجيران، إلى 64.1 لأولئك الذين يحيون ستة جيران.

تناقل أمريكيون، عبر شبكة اجتماعية للمبرمجين، عقب نشر تحليل غالوب شخصية الإعلامي الراحل المعروف باسم فريد روجرز وبرنامجه التلفزيون الشهير مستر روجرز الذي كان يشجع الناس للود مع جيرانهم وإلقاء التحية فيما بينهم.

تم جمع هذه النتائج كجزء من مؤشر غالوب الوطني للصحة والرفاهية. يتم حساب المؤشر على مقياس من صفر إلى 100 ، حيث يمثل الصفر أدنى مستوى من الرفاهية الممكنة ويمثل 100 أعلى مستوى ممكن من الرفاهية.

تشتمل درجة مؤشر الرفاهية على مقاييس تؤثر على الرفاهية العامة وكل عنصر من العناصر الخمسة الأساسية للرفاهية:

الرفاهية المهنية: أن تحب ما تفعله في عملك كل يوم.

الرفاهية الاجتماعية: لديك صداقات ذات مغزى في حياتك.

الرفاهية المالية: أنت تدير أموالك بشكل جيد.

الرفاهية الجسدية: لديك الطاقة لإنجاز المهام.

رفاهية المجتمع: أنت تحب المكان الذي تعيش فيه وتشعر بالإنتماء إلى مجتمعك.

تستند هذه النتائج ، من استطلاع أجري في الفترة من 30 مايو إلى 6 يونيو 2023 ، وشارك فيه 4556 من البالغين الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع عبر الويب. تتوافق العناصر الخمسة للرفاهية مع تحية الجيران لا ترتبط النتيجة الإجمالية لمؤشر الرفاهية للفرد ارتباطًا وثيقًا بعدد الجيران الذين يستقبلونهم بانتظام فحسب ، بل يظهر هذا النمط أيضًا في جميع العناصر الخمسة للمؤشر.

كما هو الحال مع مؤشر الرفاهية نفسه ، فإن الرفاهية الاجتماعية والمجتمعية والوظيفية والبدنية تصل إلى ذروتها عند الترحيب بستة جيران ، بينما تصل الرفاهية المالية إلى أعلى نقطة رقمية عند 11 إلى 15 تفاعلًا من هذا القبيل. بصرف النظر عن نقطة الذروة ، فإن الرفاهية المالية والمجتمعية – تليها الرفاهية الاجتماعية – ترتبط ارتباطًا وثيقًا بإلقاء التحية للجيران ، مع وجود فجوات أكبر بين عدم تحية أي شخص وتحية ستة أشخاص .

تم ربط الرفاهية الاجتماعية ، التي ترتبط بها تحية الجيران بالتأكيد ، وأظهرت الأبحاث الأخيرة التي أجرتها مؤسسة غالوب بالشراكة مع ميتا أن الولايات المتحدة تبرز بشكل إيجابي مقارنة مع الدول الأخرى حول العالم في التفاعلات الاجتماعية ، مع احتمال تفاعل تلك الموجودة في الولايات المتحدة أكثر من تلك الموجودة في دول مثل المكسيك والهند وفرنسا مع الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من هم.