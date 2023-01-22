النيابة الكويتية تدرس استدعاء 20 ألف طالب لشرائهم اختبارات مسربة

أفاد تقرير اليوم الأحد أن النيابة العامة في الكويت تدرس استدعاء الطلاب الذين اشتروا الاختبارات المسربة لمرحلة الثانوية العامة (صفي الحادي عشر والثاني عشر) لاستكمال القضية التي هزت المجتمع الكويتي وبدأت تفاصيلها تتسرب تباعاً إلى وسائل الإعلام.

وذكرت صحيفة “الجريدة” اليومية نقلاً عن مصادرها إن ضبط شبكة تسريب اختبارات الثانوية العامة كشف عن فضيحة مدوية بعد توقيف 17 شخصاً، بينهم 11 معلماً، أحدهم وكيل مدرسة، و6 آخرين بين مواطنين ووافدين، أودع 14 منهم السجن المركزي، على خلفية تسريب امتحانات الصفين 11 و12 منذ العام الماضي، مفجرةً مفاجأة ثقيلة بقولها إن عدد الطلاب المشتبه بهم في القضية يبلغ حتى الآن 20 ألف طالباً وطالبة.

وأكدت المصادر إن تحقيقات النيابة العامة، التي تمت بإشراف النائب العام المستشار سعد الصفران وتعاون المباحث الجنائية، كشفت عن قيام أحد المعلمين، وهو مواطن، بالتنسيق مع وسيط لإنشاء كروب واتساب لتسريب الاختبارات إلى الأعضاء الموجودين فيه وكان عددهم خمسة آلاف، وجميعهم من الطلبة، وعدد من أولياء الأمور، على أن يتم ذلك للراغبين في شراء الاختبار قبل إجرائه مقابل رابط (لينك) بمبلغ 50 ديناراً (174 دولاراً) يتم تقاسمها بين الوسيط والمعلم.

وبدأت عملية التسريب المنظمة منذ العام الماضي، حيث نجحت تلك الشبكة في تسريب أعداد كبيرة من الاختبارات بعد بيعها ووضع صور منها بالمجموعات، وتلقين الطلاب الإجابة عنها بواسطة سماعات مخصصة لذلك.

وقالت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ “المطلعة” إن النيابة تدرس استدعاء الطلبة والتحقيق معهم كونهم مشتركين في تلك المجموعات، مؤكدة أن التحريات كشفت عن وجود تسجيلات صوتية في المجموعات تحدد طرق التواصل والحصول على الاختبارات وكيفية استخدام السماعات وطرق الدفع.

وأضافت أن النيابة وجهت للمتهمين في القضية تهم إفشاء الأسرار والرشوة وغسل الأموال، فضلاً عن توجيه تهم التدريس المسائي والمساعدة على الغش لثلاثة متهمين تم إخلاء سبيلهم في القضية باعتبارها جنحاً، بينما وجهت لـ 14 آخرين تهماً تعتبر جنائية وأحالتهم الى السجن المركزي، بعدما أمرت بحبسهم 21 يوماً على ذمة القضية، كما تم إصدار أوامر بضبط وإحضار عدد من المشتبه بهم في القضية لارتباطهم بها. ومن المتوقع أن يتم عرض المتهمين المحبوسين في أمام قاضي تجديد الحبس اليوم الأحد، وستطلب النيابة استمرار حبسهم لعدم انتهائها من جميع التحقيقات في القضية.

وكانت السلطات الكويتية ضبطت، مؤخراً، أفراد هذه العصابة بتهمة مساعدة الطلاب على الغش في اختبارات الثانوية العامة في فضيحة هزت قطاع التعليم في الكويت حيث أجريت 70 عملية استخراج للسماعات من آذان الطلاب في يوم واحد.

وينتشر الغش في الاختبارات المدرسية عبر سماعات الأذن في دولة الكويت، وكانت وسائل إعلام محلية وشخصيات مثقفة عدة سلطت الضوء على هذه الظاهرة المتنامية.