قررت النيابة العامة المصرية حبس ثلاثة أشخاص احتياطياً، لمحاولتهم سرقة تمثال الملك رمسيس الثاني الذي يزن 10 أطنان تقريباً بمنطقة المحجر الجنوبي بمحافظة أسوان جنوب البلاد.

وأفاد بيان النيابة العامة الذي نشرته على صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” بأنها “أمرت بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالشروع في سرقة تمثال فرعوني بمنطقة المحجر الجنوبي بأسوان”.

وأضاف البيان أن هيئة الآثار بأسوان أثبتت “أثريته (التمثال) ونسبته للملك رمسيس الثاني بوزن 10 أطنان تقريباً”.

ويعد رمسيس الثاني أحد أشهر ملوك الدولة الحديثة، وحكم مصر قبل أكثر من 3200 عام لنحو 67 عاماً، وترك كماً كبيراً من الآثار والنقوش.

النيابة العامة تتحرى عن مشتركين محتملين

وأوضحت النيابة في بيانها أنها تلقت “بلاغاً من الشرطة بضبط ثلاثة أشخاص وبحوزتهم أدوات حفر يدوية ومُعدة ثقيلة – رافعة – حال قيامهم بمحاولة رفع تمثال الملك رمسيس الثاني وتنقيبهم عن الآثار بالمنطقة”.

كما أمرت النيابة “بسرعة التحري عن آخرين اشتركوا مع المتهمين في الجريمة”.

وأعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري قبل أيام استرداد مصر التابوت الأخضر الذي وصفه بأنه “قطعة أثرية مهمة”، من الولايات المتحدة كان بين قطع أثرية تم تهريبها خارج البلاد بشكل غير شرعي.