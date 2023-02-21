أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم عن تمديد عقد النجم المصري محمد النني لعام إضافي حتى صيف 2024، بعد أن كان عقده الحالي ينتهي صيف 2023.

وقال أرسنال في بيان على موقعه: “محمد يحظى باحترام كبير وخبرة كبيرة في الفريق لأنه حالياً أقدم لاعب لدينا بعد أن انضم من بازل السويسري في كانون الثاني/يناير 2016”.

وأضاف: خاض لاعبنا المصري الدولي 155 مباراة معنا في جميع المسابقات، وسجل 6 أهداف ومرر 10 كرات حاسمة خلال السنوات السبع التي قضاها مع النادي.

وبدوره قال النني “أنا سعيد للغاية، أحب هذا النادي والمشجعين كثيرا وسأقدم كل شيء لمساعدتنا على أن نكون أفضل ما يمكن أن نكون”.

وعن كونه اللاعب الأقدم في الفريق قال: “يجعلني فخورا جدا بتمثيل هذا النادي المذهل منذ عام 2016. الروح والعمل الجماعي الذي لدينا في فريقنا الآن إيجابي للغاية وأنا سعيد جدا لأنني مددت عقدي”.

النني الأقدم في أرسنال

وكتب اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً عبر حسابه على “تويتر”: “يبدأ فصلٌ جديدٌ في مشواري مع أرسنال، بالنسبة لي، أرسنال ليس مجرد نادٍ انضممت إليه قبل 7 سنوات ما يجعلني اللاعب الحالي الاقدم في الفريق. أرسنال هو منزلي، عائلتي، سعادتي، تطوري وطموحي”.

A new chapter begins in my journey with Arsenal. I just signed a new contract 😍 Arsenal for me isn’t just a club I joined 7 years ago, which makes me the longest serving player currently ☺️ Arsenal is home, family, happiness, growth, and ambition. My Arsenal family, I love you♥️ pic.twitter.com/yOTw48O2xN — Mohamed ELNeny (@ElNennY) February 21, 2023

وانتقل النني إلى صفوف أرسنال في كانون الثاني/يناير 2016، قادماً من بازل السويسري، وخاض تجربة واحدة خارج أرسنال، مع صفوف بيشكتاش التركي، موسم 2019-2020.

ولم يخض النني سوى 5 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، أغلب مشاركاته جاءت كبديل، وسيغيب حتى نهاية الموسم بسبب إصابة بالركبة.