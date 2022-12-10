النني: “سوبر دبي” فرصة مثالية قبل استئناف الدوريات الأوروبية

وجه نجم كرة القدم المصري محمد النني، لاعب أرسنال الإنجليزي، الشكر إلى دولة الإمارات على استضافة منافسات كأس سوبر دبي 2022، في هذا التوقيت تزامنا مع إقامة مباريات كأس العالم 2022.

شعبية أرسنال

كما وجه النني في مؤتمر صحفي الشكر للإمارات على حسن التنظيم والاستضافة للحدث، وقال:

أشكر دولة الإمارات حكومة وشعبا على الاستضافة والترحيب الحار

لحسن الحظ فقد اكتشفت وتأكدت بأن أرسنال لديه شعبية كبيرة هنا

· أشكرهم على دعمهم ومساندتهم لنا في البطولة

هذه المشاركة في غاية الأهمية بالنسبة لنا، لأنها تأتي كمرحلة إعداد قبل استئناف النشاط المحلي في الدوريات الأوربية

لذلك فإننا نخوض هذه البطولة بمنتهى القوة والحماس كما لو إنها بطولة رسمية لتحقيق أقصى استفادة، وهو ما ظهر على أداء الفريق في مباراته الأولى

استراتيجية أرسنال ان نخوض جميع مبارياتنا في هذه البطولة بمنتهى الجدية كي نكون في قمة جاهزيتنا عند استئناف النشاط المحلي

دعم منتخب المغرب في المونديال واجب علينا بالتأكيد باعتباره ممثل كرة القدم العربية، وأتمنى للفريق التوفيق في باقي المشوار

الفوز على ليون

وكان أرسنال قد استهل مشاركته في بطولة كأس سوبر دبي بالفوز على أولمبيك ليون الفرنسي 3-0 في مباراته الافتتاحية على استاد آل مكتوم بنادي النصر، والتي شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين حالياً في قائمة الفريق ومن بينهم نجمه المصري محمد النني.وتجمع هذه البطولة بين 4 فرق أوروبية هي أرسنال وليفربول الإنجليزيين وإي سي ميلان الإيطالي، وأولمبيك ليون الفرنسي.