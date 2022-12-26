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“النقد العربي”: 4 تريليونات دولار القيمة السوقية للبورصات العربية الأسبوع الماضي

أعلن صندوق النقد العربي أن القيمة السوقية للبورصات العربية ناهزت 4 تريليونات دولار في نهاية الأسبوع الماضي.
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أعلن صندوق النقد العربي أن القيمة السوقية للبورصات العربية ناهزت 4 تريليونات دولار في نهاية الأسبوع الماضي.

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13 بورصة عربية

وأوضح الصندوق، في النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية التي ترصد 13 بورصة عربية:

  • أن القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية وصلت إلى 721.5 مليار دولار
  • فيما وصلت القيمة السوقية لسوق دبي المالي إلى 157.6 مليار دولار
  • وصلت القيمة السوقية لبورصة السعودية إلى 2.55 تريليون دولار
  • وبورصة قطر 170.1 مليار دولار
  • وبورصة الكويت 154 مليار دولار
  • وسوق مسقط 61.8 مليار دولار
  • وبورصة الدار البيضاء 54.9 مليار دولار
  • والبورصة المصرية 39.4 مليار دولار
  • وبورصة البحرين 29.6 مليار دولار
  • وبلغت القيمة السوقية لبورصة عمان 25.4 مليار دولار
  • وبورصة بيروت 13.4 مليار دولار
  • وبورصة فلسطين 4.88 مليار دولار
  • وسوق دمشق 1.96 مليار دولار

المؤشر المركب

وأشارت النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية سجل ارتفاعاً بنحو 0.08 في المائة خلال الأسبوع الماضي، ليصل إلى نحو 486.98 نقطة، حيث شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية تبايناً غلب عليه الارتفاع مع صعود تسع بورصات تزامناً مع التحسن المسجل في الأسعار العالمية للنفط ونتائج اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي.

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