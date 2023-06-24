النقاب يعرقل السعوديات في مكاتب تأجير السيارات

أفاد تقرير صحفي أن النقاب يعرقل السيدات الراغبات في تأجير سيارات في المملكة العربية السعودية على الرغم من أن الهيئة العامة للنقل تسعى إلى تأطير عمل هذه المكاتب عبر سن القوانين والضوابط التي من شأنها ضبط هذا القطاع الحيوي.

وذكر موقع “أخبار 24” السعودي إن “دهاليز” قطاع تأجير السيارات في المملكة “يشوبها كثير من التفاصيل المليئة بالأسئلة”، موضحاً أنه خلال جولة ميدانية أجراها أنتجت ما يشبه “الصدمة”، حين رفض أحد المكاتب، الموافقة على تأجير سيدة سعودية، بسبب نقابها، وعلل المكتب رفضه لعدم وجود سيدة حتى يتسنى لها مطابقة طالبة التأجير، بهويتها التي تحملها.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للنقل صالح الزويد على أن الأنظمة والقوانين تلزم جميع مكاتب التأجير، بتقديم الخدمات للمستفيدين، والسماح لهم بتأجير السيارات دون عراقيل.

ويرى “الزويد” أنه بإمكان المتضررات (المنقبات) تقديم شكوى إلى الهيئة في حال امتنع أي مكتب عن تقديم خدمات تأجير السيارات لشخص انطبقت عليه الشروط الرئيسية المذكورة في اللائحة التنفيذية.

وتؤكد المادة 11 من اللائحة التنفيذية على تحمل المنشأة كامل المسؤولية لعدم التحقق من هوية المستأجر، أو السائق، مع وجود رخصة قيادة سارية المفعول دون الإشارة إلى جنس المستأجر ما إذا كان ذكراً أو أنثى.