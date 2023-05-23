النفط يقفز في العقود المستقبلية بعد تحذير وزير النفط السعودي للمضاربين

ذكرت وكالة بلومبرغ أن أسعار النفط ارتفعت مع تقييم المتدولين لتصريحات وزير النفط السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود التي حذر فيها المضاربين من المراهنة على انخفاض النفط في وقت تواجه الولايات المتحدة أزمة

وأضاف الوزير: “المضاربون، كما هو الحال في أي سوق، موجودون ليبقوا، أبلغهم باستمرار بأنهم سيتألمون، لقد تألموا في أبريل، لست مضطرًا لكشف أوراقي، لكنني سأقول لهم فقط أن احذروا”.

ونقلت العربية عن الخبير النفطي فهد بن جمعة، إن أسواق النفط وجدت دعماً من تصريحات وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 1%.

قبل اجتماع التحالف المقرر في الـ3 من أبريل.. ما هي "الأهداف الثلاث" الرئيسية لـ #أوبك+؟#أسواق_السعودية pic.twitter.com/2wQtWwJ4SQ — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) May 23, 2023

وأضاف جمعة في مقابلة مع “العربية”، أن مجموعة “أوبك+” بدأت تستخدم تكتيكا جديدا يتمثل في الخفض الطوعي لكل دولة.

قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، إن الوكالة الدولية للطاقة أثبتت أن لديها موهبة خاصة هي أن تكون مخطئة باستمرار. وبين خلال حديثه في جلسة نقاشية ضمن منتدى قطر الاقتصادي، أن لأوبك بلس ثلاثة أهداف، هي اليقظة والمبادرة والتحوط مما قد يأتي في المستقبل.