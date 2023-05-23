سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأسواق المال

النفط يقفز في العقود المستقبلية بعد تحذير وزير النفط السعودي للمضاربين

سامر باطر by سامر باطر

ذكرت وكالة بلومبرغ أن أسعار النفط ارتفعت مع تقييم المتدولين لتصريحات وزير النفط السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود التي حذر فيها المضاربين من المراهنة على انخفاض النفط في وقت تواجه الولايات المتحدة أزمة

وأضاف الوزير: “المضاربون، كما هو الحال في أي سوق، موجودون ليبقوا، أبلغهم باستمرار بأنهم سيتألمون، لقد تألموا في أبريل، لست مضطرًا لكشف أوراقي، لكنني سأقول لهم فقط أن احذروا”.

ونقلت العربية عن الخبير النفطي فهد بن جمعة، إن أسواق النفط وجدت دعماً من تصريحات وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 1%.

وأضاف جمعة في مقابلة مع “العربية”، أن مجموعة “أوبك+” بدأت تستخدم تكتيكا جديدا يتمثل في الخفض الطوعي لكل دولة.

قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، إن الوكالة الدولية للطاقة أثبتت أن لديها موهبة خاصة هي أن تكون مخطئة باستمرار. وبين خلال حديثه في جلسة نقاشية ضمن منتدى قطر الاقتصادي، أن لأوبك بلس ثلاثة أهداف، هي اليقظة والمبادرة والتحوط مما قد يأتي في المستقبل.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...