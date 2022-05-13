النفط يعزز مكاسبه وبرنت يرتفع فوق 109 دولار للبرميل وتوقعات بوصوله إلى 116 دولار

ذكرت بلومبرغ أن النفط ارتفع ليعزز مكاسبه في أعقاب جهود الاتحاد الأوروبي لحظر النفط الروسي فيما يثير انتشار كورونا المستجد في الصين مخاوف من تبعات اقتصادية لأي إغلاق محتمل، وخلال ذلك وصل سعر شرق تكساس إلى 107 دولار للبرميل.

وقالت بعض دول الاتحاد الأوروبي إن الكتلة قد تضطر إلى النظر في تأجيل الحظر على النفط الروسي إذا لم تتمكن من جعل المجر توافق على الحظر. نفت سلطات بكين شائعات مفادها أن العاصمة ستغلق ، مع استمرار القيود المفروضة على الفيروس في شنغهاي.

ارتفع النفط بأكثر من 40٪ هذا العام مع انتعاش الاقتصادات من الوباء ، على الرغم من أن تفشي الفيروس في الصين وحرب روسيا في أوكرانيا قد ساهمت في تقلب التجارة منذ أواخر فبراير. لا يزال خام برنت القياسي العالمي في هيكل رجعي صعودي ، مما يشير إلى ضيق السوق.

قال جيفري هالي ، كبير محللي السوق في Oanda Asia Pacific Pte ، “تتزايد المخاطر من أن خام برنت سيختبر مرة أخرى الجانب الصعودي لنطاقه الأخير حول 116 دولارًا للبرميل”. “الضغط على إمدادات الديزل ونواتج التقطير على مستوى العالم هو عامل داعم آخر.”

يقوم المستثمرون بتقييم تأثير تقلص مخزونات الوقود الأمريكية قبل موسم القيادة الصيفي ، جنبًا إلى جنب مع احتمالية التشديد النقدي القوي بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر أبريل أكثر مما توقعه المحللون. أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة التضخم على مستوى العالم.

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