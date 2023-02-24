ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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النفط يصعد مدعوما بمخاوف خفض الإمدادات الروسية

النفط يصعد مدعوما بمخاوف خفض الإمدادات الروسية

بكين -(رويترز) – واصلت أسعار النفط مكاسبها لثاني جلسة على التوالي اليوم الجمعة إذ فاق تأثير توقعات انخفاض الصادرات من روسيا زيادةالمخزونات في الولايات المتحدة.

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

بكين -(رويترز) – واصلت أسعار النفط مكاسبها لثاني جلسة على التوالي اليوم الجمعة إذ فاق تأثير توقعات انخفاض الصادرات من روسيا زيادةالمخزونات في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة0215 بتوقيت جرينيتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا او 0.7 بالمئة الى 82.82 دولار للبرميل وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 63 سنتا او 0.8 بالمئة الى 76.02 دولار للبرميل.

وأنهى الخامان معاملات أمس الخميس على ارتفاع بنحو اثنين بالمئة بدعم من خطط روسيا لخفض صادرات النفط من موانئها الغربية بما يصل الى 25 بالمئة في مارس آذار وهو ما يتجاوز خفضها المعلن في الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا

وخلال الأسبوع انخفضت اسعار النفط على نحو طفيف بعد تراجع بنسبة اربعة بالمئة تقريبا في الأسبوع الماضي بفعل مخاوف من رفع أسعار الفائدة قد يعزز الدولار فضلا عن زيادة مخزونات الخام الأمريكية لتاسع أسبوع على التوالي

ويؤدي صعود الدولار الى زيادة أسعار السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية لحائزي العملات الأخرى.

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