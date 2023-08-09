صعدت العقود الآجلة لخام برنت دولارا بما يعادل 1.2 بالمئة إلى 87.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 1110 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى سعر منذ 13 أبريل نيسان بحسب رويترز.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 83.72 دولار للبرميل. ولامس الخام الأمريكي القياسي في وقت سابق اليوم مستوى 84.11 دولار، وهو أعلى سعر منذ نوفمبر تشرين الثاني 2022.

ولامست أسعار النفط اليوم الأربعاء ذرى جديدة إذ سجل خام برنت أعلى سعر له منذ أبريل نيسان في حين بدد تراجع المعروض نتيجة تخفيضات الإنتاج من جانب السعودية وروسيا تأثير المخاوف من تباطؤ الطلب من الصين. وقالت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم إنها ستمدد خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمليون برميل يوميا شهرا آخر ليشمل سبتمبر أيلول. وقالت روسيا أيضا إنها ستخفض في الشهر ذاته صادراتها النفطية 300 ألف برميل يوميا. وقال كارالامبوس بيسوروس كبير محللي الاستثمار لدى إكس.إم. للسمسرة “التعافي الأحدث مدفوع بشكل أساسي بتعهد كبار المنتجين، مثل السعودية وروسيا، بالإبقاء على الإمدادات منخفضة لمدة شهر آخر”.